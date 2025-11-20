英國啟動新型軍工廠建設計畫　強化戰備能力

英國國防部宣佈啟動新型軍工廠建設計畫，已在全英範圍內選出至少13處地點，用於興建新型彈藥與材料工廠，旨在強化國防戰備能力並推動經濟增長。



中國新聞社引述英國國防部長防相賀理安（John Healey，又譯希利）星期三（11月19日）的講話說，首批工廠預計明年破土動工，計畫本屆議會任期內建成至少六座。選址涵蓋蘇格蘭格蘭傑默斯、英格蘭東北部蒂斯賽德、威爾士米爾福德港等地，將生產推進劑、炸藥等武器核心組件。

此外，英國國防部還宣佈，本周將有兩座無人機工廠正式投產，並稱這兩座工廠是英國國防創新戰略的重要成果。

11月19日，英國國防大臣賀理安（John Healey，又譯希利）參觀了位於英國普利茅斯的赫爾辛新「韌性工廠」。(Reuters)

賀理安強調，這些舉措標誌着英國國防工業政策的轉變，將扭轉工業中心地帶就業流失的局面。他指出，政府創紀錄的國防投資不僅能保障國家安全，更能帶來「國防紅利」，通過創造優質就業、培育新興技能、助力企業成長，讓國防成為經濟增長引擎。

資料顯示，英國國防產業目前支撐46萬個就業崗位，包括2萬4000個國防部學徒崗位，上一財年對本土企業的採購額達317億英鎊（約3221億港元）。政府希望通過此次軍工產業佈局，在提升戰備能力的同時，推動全國各地區均衡發展，助力國家復興計畫落地。

本文獲《聯合早報》授權轉載

