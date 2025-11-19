北京日報：天皇逃脫戰爭審判　日本軍國主義未被徹底清算

中日外交官員星期二（11月18日）的磋商未能緩解兩國緊張關係。中國官媒《北京日報》星期三（19日）發表題為《今天日本必須決定：是否要自取滅亡》的文章稱，日本真正的存亡危機，是高市早苗這樣的政客作為首相的存在，是日本政府處心積慮踐踏國際法理，更是未被徹底清算、時刻蠢蠢欲動的軍國主義陰魂。



文章說，日本首相高市早苗近來一系列涉台言論，招致各方猛烈批判。日本在台灣問題上生事，就是給自己找事。高市此舉挑戰的不只是中國的底線，更是國際法紅線。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

文章指出，日本對中國本就欠著血債，在台灣問題上，日本是最沒資格談「有事」的一方。高市早苗無視國際公理與正義，無視雙邊交往的基本準則，肆無忌憚大放厥詞，截至目前，中國的反擊已經是相當克制了。

文章說，當今國際秩序建立在世界反法西斯戰爭勝利的基礎上，由《開羅宣言》《波茨坦公告》《聯合國憲章》等一系列權威條約所確立，也體現在中日有關雙邊檔及日本憲法中。這些文件向作為戰敗國的日本施加了多項義務。日本卻一直在違反國際法義務，不斷挑戰戰後秩序。日本政府的種種行為，是對國際條約赤裸裸的挑釁乃至踐踏，值得全世界高度警惕。

文章指出，變本加厲的越界行為背後，是陰魂不散的日本軍國主義思想。高市早苗的言論，就是將台灣視為維持日本國防安全的「必爭之地」，頗有舊日本帝國海軍「南進論」死灰復燃之勢。而以保衛日本國家安全之名，將日本自衛隊派遣至遠離其本土的台灣，又與舊日本帝國陸軍以「滿蒙生命線」為藉口侵略朝鮮與中國東北地區的邏輯如出一轍。

文章認為，日本軍國主義思想從未被徹底清算。戰敗前日本政軍商界的右翼勢力在戰後依舊擁有強大的影響力，導致日本政府從未真正進行過戰爭責任的反省。一方面，由美國主導的東京審判按美西方慣例，將戰爭責任攤派於關鍵歷史事件發生時的日本軍政首腦，卻放過了真正需要對日本發起侵略戰爭負責的日本軍部中堅層軍官、政府部門少壯派官僚、右翼政黨與社會團體領導者。

另一方面，作為日美兩國的政治交易，天皇及其家族成員逃脫了戰爭審判，而據近年來中日兩國學界的研究，昭和天皇本人十分關心日本的對外侵略戰爭，甚至在擴大侵華戰爭、推動日本進入戰爭總動員等歷史節點中起到了關鍵作用。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗在出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後的記者會上發表講話。（Reuters）

文章最後指出，高市早苗拿「台灣有事」大肆渲染「存亡危機」，而日本真正的存亡危機，是高市早苗這樣的政客作為首相的存在，是日本政府處心積慮踐踏國際法理，更是未被徹底清算、時刻蠢蠢欲動的軍國主義陰魂。

「本文獲《聯合早報》授權轉載。」

