黃循財：希望中日緊張降溫　暗示中國應放下歷史成見

新加坡總理黃循財11月19日出席彭博創新經濟論壇晚宴（Bloomberg New Economy Forum），期間就中日兩國因日本首相高市早苗的涉台言論而關係變得緊張作出回應。他表示支持日本在區域安全發揮更重要角色，並暗示勸解放下歷史成見，設法緩解兩國緊張局勢。他又指，在美國維持一中政策的背景下，除非出現真正踩到北京紅線的情況，否則台海不太可能爆發戰爭。



黃循財周三指，新加坡和其他東南亞國家支持日本在區域內扮演更重要角色，包括安全前線，以促進更大的穩定。他指，中日兩國儘管互為主要貿易夥伴，卻因領土爭端、歷史戰爭及日美同盟，雙邊關係因而顯得複雜。「我希望兩國能設法化解這些非常複雜的議題，東南亞國家已經和日本做到這一點。我們將歷史放在一邊，並繼續向前邁進」。

不過，黃循財拒絕對日本首相高市早苗的「台灣有事」言論作出評論，同時指出日本似乎傾向於穩定與中國的關係，而非讓局勢升級。他說：「希望中國也能保持相同態度，即使存在分歧，仍然可以相處並共同合作。」

他重申，日本已是東南亞最信任的交易夥伴之一，新加坡和東南亞國家也支援日本在區域內扮演更重要的角色，包括在安全領域，從而為本區域帶來一定的穩定。

對於中美關係，黃總理認為兩國之間的對抗關係和互相猜忌依然存在，但雙方近期互動帶來的「臨時休戰」和防護欄，對維持穩定來說也至關重要。他表示已向華盛頓提出訪問申請，但日期尚未確定。