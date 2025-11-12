印尼追封前總統蘇哈托為國家英雄　人權團體批「粉飾獨裁歷史」

印尼政府11月10日於雅加達國家宮舉行「國家英雄」頒授儀式，把已故前總統蘇哈托（Suharto）列入今年新增的10位獲獎者名單。此舉引發爭議，人權團體與學者批評此舉試圖粉飾其獨裁歷史，恐助長有罪不罰的文化。



2025年11月10日，印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）在雅加達國家宮舉行的「國家英雄」頒授儀式中，向印尼前總統蘇哈托（Suharto）的女兒魯克馬納（Siti Hardijanti Rukmana）頒發了一塊牌匾。蘇哈托獲得「國家英雄」稱號。（Reuters）

印尼前總統蘇哈托（Suharto）的女兒魯克馬納（Siti Hardijanti Rukmana）站在蘇哈托（Suharto）的相片旁。（Reuters）

現任總統普拉博沃（Prabowo Subianto）——蘇哈托的前女婿親自主持典禮，並表彰蘇哈托在印尼獨立時期的軍事貢獻。總統府聲明稱，蘇哈托於1945年日惹戰役中「領導解除日軍武裝」，對國家建設有卓越功績。

蘇哈托在1967年至1998年執政的「新秩序」時期，以鐵腕統治聞名，估計至少50萬名疑似共產黨人遭血腥清洗，印尼社會更充斥酷刑、失蹤與公民自由受壓。其對東帝汶的軍事侵略，被視為冷戰時期最殘酷的軍事行動之一。

2025年11月10日，活動人士在印尼雅加達抗議蘇哈托（Suharto）被評為「國家英雄」，他們舉著「反對蘇哈托國家英雄頭銜」的橫幅和海報在文化部大樓前遊行。（Reuters）

民間社會對這項決定表達強烈不滿。國際特赦組織印尼分部譴責此舉是「試圖粉飾蘇哈托威權政權的罪行」，並形容這是「扭曲歷史的企圖」。人權組織「失蹤者與暴力受害者委員會」更直指授予榮譽「不道德」。此前，近500名學者與維權人士聯名致信普拉博沃反對提名，另有1.6萬人簽署線上請願書。

爭議也聚焦於普拉博沃的個人背景。他曾是蘇哈托麾下將領，被指控涉及綁架與虐待民主運動人士，其當選後推動的歷史教材遭批評是淡化威權時期暴行。