美媒：美國警告南非勿發G20峰會聯合聲明　非洲首辦陷外交僵局

彭博社11月20日報道，根據最新取得的外交文件，美國已正式警告南非，不得在本週末（11月22至23日）於約翰尼斯堡舉行的二十國集團（G20）峰會上推動發表聯合聲明。此舉使非洲大陸首次主辦的G20峰會陷入外交僵局。



南非在美國抵制與全球緊張局勢中主辦G20峰會。（Reuters）

報道指，美國在11月15日的「外交通牒」中明確表示，將不參與峰會前準備會議及本週末的世界領袖集會，並反對在未經美方同意下以G20共識名義發布任何成果文件。白宮官員強調，若南非堅持發布成果，僅能以「主席聲明」形式呈現，以反映缺乏共識的現實。

南非外交部發言人菲里（Chrispin Phiri）11月19日表示：「華盛頓的缺席削弱其在G20成果中的作用…… 我們不能允許缺席相逼成為可行手段，這將導致機制癱瘓和集體行動瓦解。」

南非外長拉莫拉（Ronald Lamola）18日更向彭博社指「我們一直保持開放態度——挑釁行為來自美國一方」。

2025年9月10日，南非開普敦，圖為南非總統拉馬福薩在南非國民議會回答議員提問。（新華社）

儘管面臨美國抵制，南非仍積極推動在週日峰會結束時達成聯合聲明。巴西大使高夫（Philip Gough）週三（19日）公開表態支持南非立場，強調「必須有一份宣言」。德國政府亦發聲明全力支持南非擔任主席國角色，歐洲G20官員透露將支持聯合聲明或主席摘要。

原本按照計劃，南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa ）需在今年年底將G20輪值主席國移交給美國。然而，兩國關係在5月特朗普（Donald Trump，又譯川普）於白宮公開訓斥拉馬福薩時降至冰點，此後特朗普宣布缺席峰會並決定全面抵制。