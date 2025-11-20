高市早苗國會爆「台灣有事」論　當日提問議員：聽到回答頓感不妙

日本首相高市早苗11月7日在國會回應在野立憲民主黨議員、前副首相岡田克也的質詢時發表「台灣有事」言論，引發持續至今的中日外交風暴。岡田克也11月18日接受日媒專訪時憶述，他當下聽到高市早苗的回答時已頓感不妙，並指她身為首相不應發表相關爭議言論。然而，當地有聲音批評他的質詢才是這場外交風波的始作俑者。



日本《每日新聞》20日釋出岡田克也的專訪，他在訪問中表示，當他聽到高市早苗提出「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」的言論時已心知不妙，知道再深入質詢下去勢必會造成「不可挽回」的結果。

2025年11月7日，日本東京，首相高市早苗在國會眾議院預算委員會會議上發表講話。（Getty）

當被問及聽到高市早苗的言論時、是否認為其言論將影響中日關係，岡田克也給予肯定的答覆，強調身為首相絕不應發表該言論。

不過，日本當地也有聲音批評岡田克也，指他提問有關「怎樣才構成存亡危機事態」的問題時，拙拙逼人、要求高市早苗提出具體情形，引致後者發表 「台灣有事」言論。

2016年7月6日，日本參議院選舉競選期間，岡田克也在日本東京為同黨候選人站台發表競選演說。（Getty）

日本讀賣新聞日前也發表一份題為「存立危機事態：切勿玩弄政局」社論，質疑立憲民主黨在質詢中強迫高市早苗回答後，又反過來要求其撤回，到底目的何在。

由於岡田克也出身商人家庭，其家族企業中包含大型跨國零售集團「永旺」（AEON），因此有部份人質疑集團「與中國關係密切」，指責他質詢背後有其他意圖。