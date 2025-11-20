北海道扇貝加工商曾年銷200噸予中國　對華恢復進口禁令難掩失望

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而急劇惡化，日媒11月19日指中方通報日方暫停進口日本海產。有日本水產加工商表示，在中方2023年8月因福島核污水排海實施進口禁令前，曾每年向中國出口200噸冷凍扇貝。該公司已向中國申請重新註冊其加工設施，這是恢復出口的必要條件，目前正在等待批准。然而，該公司對禁令的再次實施感到無比失望。



據北海道放送電視台報道，中國政府已採取措施，實際上暫停進口日本海鮮，而日本海鮮的進口在11月才剛剛恢復，這令北海道的海產業者感到失望。

日本媒體就中國對日海產禁令的報道：

據政府消息人士透露，中國政府於19日（周三）上午採取措施，實際上暫停了日本海鮮的進口，理由是需要對福島第一核電廠排出的核污水進行監測。

此前，日本海鮮對華出口中斷近兩年後，11月初才剛恢復。

據報道，11月5日，6噸來自北海道的扇貝透過海運運往中國，但日本農林水產省消息人士稱，中國很可能拒絕進口。另據悉，約700間已申請註冊為日本出口相關設施企業的審批程序也可能暫停。

對此，有日本的海產業者表示：「我們現在惶恐不安。」

丸尾三和水產（丸ウロコ三和水産）在北海道門別市設有一間工廠，在禁令實施前每年向中國出口200噸冷凍扇貝。該公司已向中國申請重新註冊其加工設施，這是恢復出口的必要條件，目前正在等待批准。然而，對於禁令的再次生效，該公司難掩失望之情。

丸子三和水產社長山崎和也表示：「我們不得不懷着忐忑的心情面對現狀。即使出口恢復，很快情況也可能會回到原點。禁令實施前，對華出口占我們總出口額的20%，但說實話，我們不想回到那個水平。」