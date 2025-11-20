日媒：中國國航將減少本月底至明年3月赴日航班　含農曆新年

中日關係因日本首相高市早苗「台灣有事」言論而急劇惡化，外交部11月14日鄭重提醒中國公民近期暫停赴日之後，有分析員指中國的航空公司已記錄到約49.1萬張飛往日本的機票被取消。據日媒報道，中國國航將於本月底至明年3月期間減少往返日本的航班數量。多位負責往返日本航線的公司高層證實了這個消息。據悉，這次削減航班涵蓋了春節長假期間。



據《朝日新聞》20日（周四）報道，在外交部呼籲民眾避免前往日本後，包括國航在內的三間中國主要航空公司15日宣布，將免費處理飛往日本航班的退改簽。

儘管現時航空公司尚未公布航班取消的訊息，但一些內地乘客已在小紅書上發文稱，他們收到航空公司發來的航班取消通知。

內地網民分享赴日航班被取消的情況：

在這些貼文中，可以見到有內地乘客詢問上海至大阪CA163航班，以及重慶至東京的CA434航班的營運情況，並附上據稱已被取消的具體航班號碼。

據報道，上述這兩個航線每日均有航班，但從11月底至明年3月28日，CA163航班已調整為僅在周五和周六營運。

2020年3月13日，北京首都國際機場停機坪上停泊着中國國際航空公司（Air China）的客機。（Reuters）

一位公司代表解釋說：「官方的說法是飛機可用性，但實際上是考慮到近期的情況。」CA434航班也將從今年12月至3月28日期間減少至每週四班，只有每周五至週一營運，理由是「飛機調度安排」。