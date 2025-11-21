英國調查：低估疫情致慘痛代價　約翰遜政府延遲封鎖多2.3萬人死

英國一項公共調查於周四（11月20日）發布的報告指，前首相約翰遜（Boris Johnson）在新冠疫情期間主導的應對措施存在嚴重問題，其中封鎖令延遲導致額外約2.3萬人死亡。



路透社報道，英國累計新冠死亡病例超23萬宗，其死亡率與美國、意大利相當，但高於西歐其他地區。目前英國仍在承受疫情帶來的經濟影響。

這項由約翰遜2021年5月下令發起的調查，對其政府的疫情應對提出嚴厲批評，指責其領導決策遲緩，譴責唐寧街辦公室違反防疫規定，痛斥其首席顧問甘明斯（Dominic Cummings）失職。

圖為2023年3月22日，英國前首相約翰遜（Boris Johnson）前往國會。（Getty Images）

報告顯示，新冠在2020年初出現時，約翰遜未能充分認識其嚴重性，認為疫情不會構成重大威脅，同時因政府其他事務分心。當時英國正深陷脫歐談判深淵。

調查指：「約翰遜本應更早意識到這是一場需要首相級領導力來推動緊急應對的危機。」2023年出席聽證會時，約翰遜承認政府過於自滿，「嚴重低估」風險，並表示理解民眾的憤怒。

報告表明，若英國能提前一週、於3月16日實施封鎖，第一波疫情截至7月的死亡人數可減少約2.3萬人，降幅達48%。