澤連斯基收到美國的和平新方案 冀未來數日與特朗普會談
撰文：蕭通
出版：更新：
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）的辦公室11月20日表示，已收到美國提出有關結束俄烏戰事的計劃草案，並預計將在未來幾天與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）討論。
路透社報道，澤連斯基當日與到訪基輔的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談後，在社交平台發文稱，烏克蘭和美國將就該計劃的部份內容展開合作，又指烏方已準備好開展建設性、誠實和迅速的工作。
澤連斯基的辦公室未透露該份被稱為「28點計劃」的內容，但指澤連斯基已列出對國民至關重要的基本原則，並希望在未來幾日與特朗普討論，就現有的外交可能性及實現和平的核心要素磋商。
路透社報道，歐洲多國正反對這項新計劃。此前有消息稱，美方提出的新計劃，將要求烏克蘭放棄更多領土並部份削減部隊規模，而烏克蘭的盟友認為接受這些條件等同投降。
