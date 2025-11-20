澤連斯基訪土耳其促和談　埃爾多安促俄烏重啟談判

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）11月19日訪問安卡拉（Ankara），與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）舉行會談，聚焦重啟俄烏和平進程與戰俘交換議題。埃爾多安在會後指，俄烏雙方互相襲擊加劇，特別是針對能源基礎設施的襲擊事件不斷增加，造成的生命損失正帶來無法彌補的破壞，呼籲俄烏重啓伊斯坦布爾談判進程，並以更全面、能解決問題的框架推進談判。



澤連斯基在記者會中表示，將借助土耳其與莫斯科的外交渠道探索止戰方案。他強調戰爭必須終結，並稱土耳其是黑海安全與國防合作的關鍵夥伴。他表示，烏方相信土耳其的外交力量，並希望年底前與俄羅斯重啓交換戰俘。

埃爾多安承諾土方願推動停火與長期和平，支持烏克蘭領土完整，建議以「伊斯坦堡協議」為基礎擴大談判框架。該協議是今年在土耳其斡旋下達成的俄烏戰俘交換機制，至今俄烏已進行三輪談判，雙方雖曾嘗試擴展至停火議題，但因雙方根本分歧未獲進展。

2025年11月19日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）與土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在土耳其安卡拉出席聯合記者會。（Reuters）

俄烏兩國的高級談判代表今年5月至7月期間，在土耳其最大城市伊斯坦布爾舉行三輪會談。雙方未能在兩國領導人會晤、停火等核心議題上實現突破，但在人道主義議題上有進展，同意繼續交換被俘人員。