日本前首相引《論語》籲高市早苗：過則勿憚改　過而不改是謂過矣

日本首相高市早苗11月7日表示，若「台灣有事」可能使日本進入「生存危機事態」，屆時可行使集體自衛權。前首相鳩山由紀夫11月20日（周四）在社交平台X引用《論語》稱，「過則勿憚改」，亦稱孔子指「過而不改，是謂過矣。」認為當務之急是糾正糾正在台灣問題上的錯誤。



鳩山由紀夫說，一位領導人因發表關於台灣問題的錯誤言論，導致日中關係幾乎陷入最壞局面，（日本）一家酒店甚至出現千人取消預訂的情況。由此造成的國家利益損失難以估量。正如《論語》所說：「過則勿憚改」，孔子也曾指出：「過而不改，是謂過矣。」現在應當急切地改正這一錯誤。

該句意為有過錯就不要害怕更正，若有過錯卻不改正，才真正是過錯。

鳩山由紀夫之前於11月11日亦在X平台上發文：「據孫崎享（知名日本外交官）所言，戰敗國日本理應支付巨額賠款，但中國的周恩來總理區分了日本人和軍國主義者，並未要求賠款，理由是許多日本人也是受害者。作為代價，他要求承認台灣是中國的一部分，日本對此表示尊重。因此，日本不應干涉中國內政問題。」