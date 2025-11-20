人民日報發文質問日本7個問題：須說清楚　是否重蹈軍國主義覆轍

中國《人民日報》11月20日發文稱，日本首相高市早苗近日在國會公然宣稱「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海問題，在中方多次嚴正交涉後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。文章向日方發出7個問題，包括所謂「存亡危機事態」究竟是何居心、是否要重蹈軍國主義覆轍等，要求日方必須說清楚。



《人民日報》質問日方的7個問題為：

一問：日方領導人再提所謂「存亡危機事態」，究竟是何居心？

二問：日方公然挑釁歷史正義，是否企圖顛覆戰後國際秩序？

三問：日方妄圖介入台海事務的言論，到底想向「台獨」勢力發出何種信號？

四問：日方是否企圖挑戰中方核心利益、阻擾中國統一大業？

五問：日方領導人究竟想把中日關係引向何方？

六問：日方還會恪守和平發展承諾嗎？

七問：日方是否要重蹈軍國主義覆轍？