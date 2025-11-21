美國盲聾小狗遭警槍殺　市政府原力挺沒做錯　後改賠390萬｜有片

美國密蘇里州斯特金市（Sturgeon, Missouri）11月17日同意向一名狗主人支付50萬美元（約390萬港元）賠償金，以和解其盲聾寵物犬被執勤警員射殺一案。這宗事件曾引發當地民眾強烈抗議，並導致市長迫於壓力下台及涉事警員離職。



事件發生於去年5月，斯特金市居民亨特（Nicholas Hunter）的5歲西施犬「泰迪」（Teddy）從家中跑出，進入鄰居院子，鄰居於是報警，希望協助將狗送回主人身邊。

據訴訟文件及警員隨身鏡頭片段顯示，涉事警員伍德森（Myron Woodson）到場後試圖用捉狗桿捕捉泰迪約五分鐘未果，隨後在近距離連開兩槍將其擊斃。

亨特悲痛表示，泰迪自12周大時由他撫養，體重僅約13磅（5.9公斤），且完全失明失聰。槍擊事件激怒了約有1150名居民的斯特金社區，民眾要求解散當地警方並由其他單位接管動物管制職責。

市政府最初在社交媒體稱警員因懷疑犬只患狂犬病而開槍，但片段顯示伍德森並未在現場提及此疑慮。時任市長亞伯拉罕森（Kevin Abrahamson）最初為警員辯護，後在輿論壓力下辭職。新任市長特魯斯戴爾（Seth Truesdell）承認市政府處理失當，稱事件引發全球關注，日均接到超700個質詢電話。

一隻5歲大的西施犬在草地上跑來跑去，執勤警員拿著捕捉棒靠近捕捉，未果則開槍擊殺。（x/@davenewworld_2 截圖）

亨特於去年5月提起訴訟，雙方最終達成和解。其代理律師及支持訴訟的動物法律保護基金會（Animal Legal Defense Fund）指出，此案應警示警方加強應對寵物事件的訓練，避免類似悲劇重演。