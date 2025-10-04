《狂野時速》男星Tyrese Gibson向警方自首　涉愛犬咬死鄰居狗隻

荷里活賣座電影《狂野時速》（Fast & Furious）系列班底之一Tyrese Gibson（泰利斯吉遜），因涉嫌虐待動物，於當地時間10月3日被捕，但「兇手」並不是他。



監視畫面拍到悲劇發生前，他的四隻獒犬徘徊在鄰居家門口的畫面，後來疑似這幾隻大型犬撕咬鄰居那隻嬌小的寵物狗致死。

圖為2025年9月16日，泰利斯吉遜（Tyrese Gibson）於洛杉磯出席電影《The Strangers: Chapter 2》首映活動。（Getty Images）

46歲的泰利斯吉遜於清晨6時前，主動到佐治亞州（Georgia）富爾頓縣（Fulton County）監獄自首。他被控一項虐待動物罪名，據美媒報道，他隨後以2萬美元保釋。

泰利斯吉遜來自洛杉磯，曾參演《狂野時速》系列11部電影中的八部，這也是他的代表作之一。

警方稱，泰利斯吉遜的狗於9 月18日晚間從他家逃出後，襲擊並咬死鄰居飼養的五歲騎士查理王小獵犬（Cavalier King Charles Spaniel）「亨利」（Henry）。這已是它們當週第六次從住處逃脫。

圖為2023年5月12日，泰利斯吉遜與雲迪素於羅馬鬥獸場出席《狂野時速10》意大利首映。（Getty Images）

根據美媒取得的片段，這幾隻一般當作護衛犬的龐大意大利卡斯羅獒犬（Cane Corso），在致命攻擊前被拍到出現在鄰居家門外，有的在門口吠叫、抓門，其他的則在院子裏遊走。

亨利的飼主告訴媒體，他在自家前院發現愛犬的屍體：「那只是一團毛，他是一隻小白毛球……天太黑，我一開始還不敢相信。太可怕了。我在最糟的方式中失去了最好的朋友。」

泰利斯吉遜說，他在不到四年前養了這些狗，是因為有人不停闖入、跟蹤他。他的律師稱：「他養狗的唯一動機，是為了保護家人，並獲得心靈的平靜。」

據稱事發時泰利斯吉遜並不在家，但他立刻決定為兩隻成犬與三隻幼犬另覓新家。他在貼文中寫道：「我從未想過會在這樣的惡夢中醒來，我知道那個家庭一定也有同樣的感受。請相信，我的心為你們破碎，我為你們的療愈與那隻不該遭此命運的愛犬祈禱。我將以誠實、負責與同理心面對此事。」

警方調查後發現，泰利斯吉遜曾多次被警告應加強看管犬隻。當局要求他在9月22日前將狗交給動物管理部門，但他錯過了期限。警方於9 月29日持逮捕令返回時，發現狗已被重新安置，因此未能將其扣押。

本文獲《聯合早報》授權轉載

