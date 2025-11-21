日本內閣通過逾萬億元刺激經濟方案 包括物價補貼及重點產業投資
撰文：劉耀洋
出版：更新：
日本首相高市早苗的內閣11月21日批准一項價值約21.3萬億日圓（約1.05萬億港元）的大規模刺激經濟方案，涵蓋物價補貼和重點產業投資，是日本自新冠疫情以來最大規模的經濟刺激措施。
日本共同網報道，刺激經濟方案包括17.7萬億日圓的一般性支出，遠超上年度的13.9萬億日圓，方案另包括2.7萬億日圓的減稅指施。
方案其中最大一部分資金將用於物價補貼，具體項目包括向每個兒童發放2萬日圓現金補貼，以及由地方政府發放每人3000日圓大米券或其他優惠券。此外，中央政府還將撥出2萬億日圓用於補貼地方政府，使其能夠推出個別的措施，應對食品價格上漲的問題。
除了應對通脹的措施外，方案還計劃增加對造船和人工智能（AI）等重要產業的投資，希望透過戰略投資提振國家長期的經濟成長。
報道指，該刺激經濟方案財源來自追加發行國債和增加稅收，高市早苗政府計劃最早於28日批准追加預算，為方案提供資金，爭取在年底前獲國會批准。
