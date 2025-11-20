日本今年熊襲擊13死196傷　男星東出昌大反指媒體炒作博眼球挨轟

今年4月至10月底，日本共發生176宗熊傷人事件，造成13人死亡及196人受傷，是自2006年以來的最高數字。儘管日本政府已採取各種措施，例如允許警方使用步槍射殺野熊，但持有狩獵許可證並擁有槍牌的演員東出昌大近日撰文表示「我很少遇到熊」以及「熊並沒有那麼危險」，此番言論在網上引發爭議和憤怒。



以下為東出昌大8月撰寫文章的翻譯：

近日有關野熊的報道無日無之。我們家中沒有電視，但即便如此，幾乎每天都能看到與熊有關的新聞。光是今年，我就收到八本周刊的採訪邀約，希望我撰寫關於熊的文章。

然而，我認為這些報道有些過頭了，媒體似乎只關注「危險」和「死亡風險」之類的字眼。我知道，如果我根據自身經歷回答「其實沒那麼危險」，編輯們肯定會不高興。所以我都一一拒絕他們的邀請。

我經常去山區，但很少遇到野熊。環境部的網站列出與熊相關的傷亡人數，數據顯示，前年有六宗，今年（截至8月底）有五宗。然而，過去也曾發生過一些熊襲擊人類致死事件，2021年5宗，2016年4宗，2010年4宗。但我認為，近幾年熊引發的恐慌如此之高，是因為媒體意識到「熊能創造數字」。

一般情況下，每年因交通事故死亡的人數超過2000人，自殺人數超過2萬人。然而，即使媒體大量報道這些數字，大眾的反應還是興趣缺缺，因為他們已經對這些數字感到麻木和漠不關心，他們會說：「有車代步很方便，沒辦法啊」，或是「人類厭倦社會是無可避免的事情」。

但是熊這個話題卻能吸引那些對死亡缺乏認知的現代人，因為它更容易讓人聯想起血腥的恐怖場景：被熊咬肯定很痛，或是想到人被熊吃掉後血肉模糊的樣子就覺得恐怖。公眾對熊的執迷可能並非源自熊本身俱有危險，而是源自現代日本人的心態，他們內心渴望找到一個假想敵來批判。

然而，我認為今年熊出沒事件增多還有兩個主要原因：山區的堅果欠收和獵人老化。堅果欠收我就不多贅述，因為你們有些人可能已經有所了解，但獵人老化是如何影響熊的目擊率呢？

根據環境部統計，70%的持牌獵人年齡都超過60歲。在我所屬的狩獵俱樂部，60多歲的獵人還算年輕，很多獵人都已經70多歲甚至80多歲。以前經常徒步登山的老人，現在行動可能都不便，所以他們就驅車去獵殺野熊。

所謂的「移動狩獵」已成為常態。即使是設置陷阱，也為了方便巡視，鐵籠通常都設置在路邊。獵殺後，體重超過60公斤的熊倒地不起的情況還算常見，但一個年邁的獵人當然不可能獨自將它們裝進貨車的車尾箱。所以他們就將野熊的屍體留在路邊。根據法律規定，在車上持槍射擊是違法的，遺棄獵物亦是違法的。

然而，一旦你和那些年邁獵人成爲朋友，你就會明白這一點。當然，並非所有年長獵人都如此，但許多人都心照不宣地這樣做。否則，現實情況是，期望獵人獵熊根本無法維持。

為了防止野熊遭到進一步的迫害，減少被遺棄熊的數量，我希望更多年輕的獵人能夠學會如何安全地獵取獵物。我每天都在打獵，而我希望即使這篇文章只能啟發一位獵人，也希望他能朝着正面的方向改變他們的生活以及山地生物的命運。我寫這篇文章就是為了這個某人。

註：2020年1月，東出昌大被日本媒體揭露與女演員唐田英里佳在2017年合作演出電影《睡著也好醒來也罷》時發生婚外情，時間長達三年。東出昌大透過經紀公司承認婚外情並致歉。東出昌大其後宣布暫別演藝界並搬到深山中居住。