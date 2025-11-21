日本熊災｜專家：東北熊隻或因覓食推遲冬眠　籲果斷阻「踩場」

據日媒報道，專家指出日本東北地區熊隻目擊事件或在十二月、一月異常增加，這與熊隻推遲冬眠有關。根據數據顯示，2023年12月熊目擊數從往年平均30-50宗暴增至284宗，2024年12月仍達271宗；1月份也從約30宗增至184宗，而社區殘留的柿子或是背後誘因。



福島縣防熊專家溝口俊夫表示，熊隻本該在12月冬眠，但因人類社區殘留柿子等食物，導致牠們推遲冬眠至1月中旬。他指出，2023年曾嘗過人類食物的熊隻，在2024年持續出現在社區覓食。

森林綜合研究所東北分部專家大西尚樹認為，目擊事件激增的背後還存在「都市熊」現象。這些自幼在人類居住區長大的熊已習慣人類存在，加上山區橡實、堅果等食物短缺，迫使牠們深入市區覓食。

日本東北地區熊隻因延遲冬眠，熊目擊事件或在十二月、一月異常增加。（示意圖/dre-erwin@unsplash）

專家共同呼籲民眾清除住宅區內的食物來源，包括採摘柿子或砍伐果樹，同時要求政府盡快處理因人口老化而無人管理的果樹問題。大西尚樹進一步提出，支持結合地方政府與狩獵協會的努力，地方政府應聘用及訓練「政府獵人」（專門從事狩獵的市政員工），同時配合自衛隊的協助，以降低人熊衝突風險。