日本熊災｜富山縣增設捕熊獎金每隻5萬日圓　獵人時薪加咁多

日本近日多地接連發生熊襲擊人的事件。11月18日，富山縣立山町增設一項獎勵制度，獵人每捕捉一頭熊，即可獲得5萬日圓（約2476港元）的獎勵。當地負責獵熊的獵人時薪也從每小時1500日圓提高到2000日圓。隨着熊出沒次數的增加，獵人的工作量也越來越大，因此各地政府正採取措施改善獵人的待遇。



據《北國新聞》報道，在18日召開的特別會議上，町議會通過一項4,346萬日圓的補充預算提案，其中包括378.1萬日圓用於預防有害鳥類和動物的措施，例如向獵人發放獎勵。

截至17日，本財年該町已記錄到161宗熊出沒及襲擊人類事件，幾乎是2011財年報告的80宗的兩倍。町農林科科長佐伯悅野表示：「獵人的負擔越來越重，因此我們希望建立獎勵制度來支持他們並促進應對措施的實施。」

日本富山縣針對獵熊的獎金制度：

富山縣已有12個市町村建立獵熊獎勵制度，目前尚未實施此類制度的戶浪市、冰見市和黑部市也在考慮建立此類制度。冰見市官員表示，該制度將於下一財政年度建立，「預計每隻動物的獎勵金額為5萬日圓」。

此外，各市町村在支付巡邏和其他發現熊後派遣的獵人的營運成本方面也存在差異。許多城鎮每次任務支付3000至4000日圓的賞金，但黑部市不提供賞金，而是每次任務支付10000日元。立山町則採用時薪制度。

2025年10月27日，日本環境省表示，今年4月迄今全國已有172人遭到野熊襲擊，其中10人身亡，創下歷史新高。據悉，在全國各地發生多宗野熊襲擊人事件的背景下，環境省正考慮向地方政府提供補貼，鼓勵其聘用獵人。日本過往曾有大量持牌獵人，惟近年卻出現斷崖式下跌，獵人待遇偏低據報是其中一個原因之一。（網絡圖片）

負責實際捕獵的富山市狩獵協會副會長澤井博弘表示：「捕殺危及生命的熊，我們需要團隊合作，共同商討如何分配獎金。」