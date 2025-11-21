聞泰科技聲明：荷蘭不僅應永久撤行政令　還應確保中方股東控制權

荷蘭暫停「接管」安世半導體（Nexperia）的行政令後，安世半導體的中國母公司聞泰科技11月20日發表聲明指，荷蘭經濟部不僅應永久撤行政令，還應當確保中方股東的合法控制權及中方人員的合法權利得到恢復。



荷蘭政府此前「接管」安世半導體荷蘭總公司，引發中荷之間爭拗，國際晶片出現斷供危機，全球多間車企都大受影響。至11月19日，荷蘭經濟大臣卡雷曼斯（Vincent Karremans）11月19日發表聲明，暫停對安世半導體發出的接管命令。

聞泰科技關於荷蘭經濟部暫停行政令的聲明全文：

聞泰科技股份有限公司（以下簡稱「聞泰科技」或「我司」）注意到荷蘭經濟事務與氣候政策部（以下簡稱「荷蘭經濟部」）大臣2025年11月19日發表的「暫停實施其於2025年9月30日依據《貨物可用性法案》對安世下達的行政令」的聲明。作為安世半導體的唯一控股股東，聞泰科技對此高度重視，現就相關事宜作出如下回應：

一、我司對荷蘭經濟部決定的立場

我司注意到荷蘭經濟大臣的上述聲明是在中國商務部與荷蘭經濟部磋商後發表的，我司衷心感謝中國商務部為解決安世半導體問題以及本次中荷磋商付出的巨大努力。荷蘭經濟大臣關於暫停行政令的表態，一定程度上體現了其正視當前問題的態度，我司認為這是向妥善解決問題方向邁出的第一步。荷蘭經濟部暫停實施行政令本身也說明了其此前行為的非法性和不當性。

需要澄清和聲明的是，行政令雖被宣佈暫停，但荷蘭阿姆斯特丹上訴法院企業法庭（以下簡稱「企業法庭」）作出的緊急措施並未取消，中方股東和人員合法權益所受到的限制和侵害仍在持續進行中。荷蘭經濟部僅宣佈暫停行政令，迴避了在其推動下的企業法庭剝奪聞泰科技對安世控制權的錯誤裁決，未能觸及問題解決的關鍵所在。

二、荷蘭經濟部有義務徹底、全面解決安世半導體問題

2025年9月30日發布的行政令僅是荷蘭政府一系列行為的開端。在行政令發布後，荷蘭經濟部親自下場參與安世半導體部分歐洲管理層啟動的企業法庭程序，主張自身為利害關係方，深度參與乃至主導整個程序。2025年10月1日，荷蘭經濟部向企業法庭提交支持函；2025年10月6日，荷蘭經濟部向企業法庭提交支持性辯護陳述，並派律師出席聽證會，明確表示其無法確定安世是否會遵守此前的行政令，因此呼籲「企業法庭的快速干預可避免該局面發生」。在荷蘭經濟部參與並強力推動下，荷企業法庭在未給予中方股東合理陳述機會的情況下，於2025年10月7日徑行作出了暫停中方董事職務、託管中方持有的幾乎所有股份（中方僅保留1股）等緊急措施。荷蘭經濟部的行政令與企業法庭的緊急措施手段互補、目標一致、互相配合，相互協同——系統性非法剝奪了聞泰科技作為安世100%股東的合法權益。可見，荷蘭經濟部不僅是整個事件的「始作俑者」，更是企業法庭程序的「幕後推手」。目前，企業法庭作出的緊急措施仍未取消，安世控制權並未交還其合法的所有者。

三、聞泰科技作為股東的完整權利以及對安世的合法控制權必須得到恢復

荷蘭經濟部暫停行政令的舉動雖走出了妥善解決問題的第一步，但絕不是本次事件的解決方案。我司敦促荷蘭經濟部正視本次事件的本質，儘快、徹底糾正其錯誤，其不僅應當永久性撤銷其基於《貨物可用性法案》發布的行政令，撤回其對企業法庭的參與及支持，還應當確保中方股東的合法控制權及中方人員的合法權利得到恢復，將安世恢復至2025年9月29日之前的狀態。

我司堅決要求，任何真正的解決方案，都必須以恢復聞泰科技作為股東的完整權利以及對安世的合法控制權為基礎。聞泰科技絕不會接受任何將非法結果「合法化」的企圖，也不會接受一個由非法程序製造的安世公司股權及治理「新常態」。我司將採取一切法律手段，最大限度維護我司及全體股東的合法權益。