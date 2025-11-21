報告：加州三藩市灣區貧困率飆升至16.3%　百萬居民處貧困線下

根據美國非營利組織Tipping Point Community最新發布的報告顯示，2023年加州三藩市（又稱舊金山）灣區貧困率顯著上升，從12.2%躍升16.3%，約102萬居民生活在貧困線以下，反映出該地區日益加劇的貧富分化問題。



2025年5月9日，工人在加州食物銀行打包貨物。該計劃為當地約2.5萬名低收入老年人提供服務。（Getty Images）

報告顯示，灣區貧困標準為單人年收入28,081美元（約25.6萬港元），四口之家52,715美元（41.1萬港元）。另有12.5%居民（約79萬人）處於貧困邊緣，相當於每10人中就有3人難以負擔基本開支。2016至2023年間，居民收入增長34%，但生活成本上漲46%，其中食品價格在最近兩年內上漲17%，導致扶貧成果出現倒退。

2025年8月6日，加州洛杉磯街道上的無家可歸者，搭帳篷過日。（Getty Images）

值得關注的是，工作已不能保證擺脫貧困。數據顯示，半數貧困人口來自至少有1名全職工作者的家庭。不同族裔間貧困率差異顯著：拉丁裔居民達26%，非洲裔22.1%，亞裔14.1%，白人10.6%。

Tipping Point Community行政總裁科布斯（Sam Cobbs）指出，這一突然的逆轉反映出超出地方工資的壓力，包括灣區飆升的生活成本、聯邦及地方援助計劃大幅削減，以及部份由 AI熱潮推動的租金上漲。

根據報告，加州是美國貧困率最高的州，與路易斯安那州並列。而與此同時，加州高收入者卻獲得意外之財，矽谷僅9個家庭即擁有該地區15%財富，凸顯貧富懸殊的嚴峻現實。