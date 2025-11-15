特朗普政府起訴加州新選區劃分違憲　州長：他們會敗訴

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府就加州新的選區劃分方案提起訴訟。路透社報道，美國司法部星期四（11月13日）提出動議，加入加州共和黨人日前提出的訴訟，指控加州選民11月初投票通過的新國會選區劃分方案違憲。



司法部等原告在訴狀中主張，加州政府以種族為基礎劃分國會選區，目的是操縱選區劃分，偏袒民主黨和拉丁裔選民，此舉違反美國憲法第十四和第十五修正案，同時違反《選舉權法》，因此法院應宣佈該方案無效。

司法部長邦迪（Pam Bondi）在一份電郵聲明中稱，加州新國會選區劃分方案「公然攫取權力，踐踏公民權利，嘲弄民主進程」。

2025年9月8日，美國華盛頓,，美國司法部長邦迪（Pam Bondi）在聖經博物館向白宮宗教自由委員會發表演說。（Reuers）

加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）的發言人就這宗訴訟回應說：「這些沒用的傢伙輸了選舉，很快他們也會在法庭上敗訴。」

美國媒體評論說，司法部加入訴訟，表明共和黨籍總統特朗普領導的聯邦政府與加州民主黨籍州長紐瑟姆之間將「展開一場高風險的法律和政治爭鬥」，後者被輿論視為2028年總統選舉的有力競爭者。

前一天，美國民主黨國會競選委員會已提出動議介入此案，並得到法院批准。

11月4日，民主黨主政的加州舉行選民投票，以壓倒多數優勢通過州政府提出的新國會選區劃分方案。該方案並不直接重劃選區，而是將選區劃分權交給加州議會，不再由一個獨立委員會掌握。

2025年8月14日，美國加州洛杉磯，加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom）與當地國會代表、州政府官員和支持者一起宣布推出「選舉舞弊應對法案」（Election Rigging Reponse Act），呼籲選民11月投票通過一項重新劃分選區的提議，以回應共和黨在德州採取類似的舉措獲取更多國會議席。（Reuters）

加州政府稱，此舉旨在對沖共和黨主政的德克薩斯州重劃選區行動。德州眾議院8月20日通過特朗普直接推動的重劃國會選區法案，直接重劃得州相關選區。這一行動隨即引起法律糾紛。

美媒分析，德州重劃選區可能使共和黨在明年中期選舉、即國會改選時在得州多得5個國會眾議院席位；若加州實施新方案，民主黨則有望在中期選舉中在加州多得5個國會眾議院席位。

除了德州和加州，北卡羅來納、密蘇里、俄亥俄等州也已採取重劃選區行動。兩黨還打算在其他多州展開較量。

本文獲《聯合早報》授權轉載

