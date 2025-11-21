應該對日本降温？　新加坡沒資格對中國指手畫腳

日本首相高市早苗近日的涉台言論引發中日關係持續緊張，新加坡總理黃循財11月29日在參加彭博創新經濟論壇晚宴時指出，當然希望中日找到辦法為當前問題降温。

他解釋，中日互為重要貿易伙伴，但關係複雜，因為得透過中美戰略競爭的大背景去看待兩國關係；它們也在尖閣諸島（中國稱釣魚島）問題上存有爭議，而且始終沒有走出二戰陰影。

他緊接着提到：「我們希望兩國能夠找到解決這些極其複雜問題的方法，並繼續前進。東南亞已經與日本做到這一點。對歷史問題，這花了一些時間，但隨着時間的流逝、世代的更迭，情感變得不同，我們將歷史擱置，向前邁進。」

新加坡總理黃循財11月19日出席彭博創新經濟論壇晚宴（Bloomberg New Economy Forum），期間就中日兩國因日本首相高市早苗的涉台言論而關係變得緊張作出回應。(gov.sg)

被問及如何看待高市早苗的言論，黃循財並未直接點評，但他認為日本顯然想為糾紛降温，穩定與中國的關係，避免事態進一步升級。他說：「我希望中國也持有相同態度。即便存在分歧，兩國仍能相處併合作。」

簡而言之，在中日關係上，黃循財認為東南亞已同日本和解，中國也應放下心結。在高市早苗涉台言論上，日本在降温，中國也應該降温。

表面上看黃循財是在勸和。本質上黃循財表達了對中國處理中日關係的建議。

新加坡一直認為自己在國際事務中扮演有重要的角色，尤其在溝通東西方上有獨特的方法。就連新加坡前總理李顯龍也公開講，新加坡就是一個「閃亮的小紅點」。話裏話外的意思就是：沒錯，我們是小，但我們小而強大，小而璀璨，小得讓你無法忽視。

2025年6月24日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂，會見訪華的新加坡總理黃循財。（新華社）

以往新加坡的確有倨傲的資本。尤其是李光耀，獨具慧眼，在中美之間採取「均勢外交」，於上世紀七十年代西方對華封鎖時就到訪中國， 是罕有的與幾代中國領導人都有過會面的國際政治家。

李顯龍在任期間，新加坡也彰顯了國際影響力。2015年11月，台灣海峽兩岸領導人在新加坡實現1949年以後的首次會晤。2018年新加坡曾經籌辦美國總統特朗普和朝鮮領導人金正恩的會晤。

接替李顯龍的黃循財2024年上任以來還沒有什麼特別的顯著政績來凸顯自己的外交手腕。如果公開對中國提建議是他的做法，那只能說明他在外交上非常幼稚。這甚至都稱不上均勢外交，而是站在中國對立面的麥克風外交。

如果是私下的勸和促談，只要被對方接受，沒什麼不妥。黃循財作為新加坡總理，公開發表對中國的建議，說好聽了是小紅點試圖繼續產生大能量，說不好聽了就是指手畫腳。

公開的言論是用來維護立場和利益的，而不是表達自己思想和認知的。黃循財如此公開向中國提建議，很明顯的潛台詞是中國應該對日本向前看，應該降温，對中國當下的做法是不認同的。中國願意和新加坡保持良好的關係，看中其在東西方靈活的身段，如果有好的建議，中國當然願意傾聽，但絕對不接受有失偏頗的指手畫腳。

圖為2024年5月15日，新加坡副總理兼財政部長黃循財在新加坡總統府宣誓就任新加坡第四任總理，並與行將卸任的現任總理李顯龍握手。（REUTERS/Edgar Su/Pool）

黃循財所說的東南亞已經同日本和解，中國也應放下心結，對中國根本不具有參考價值。過去幾十年日本憑藉美國支持和經濟優勢，在同東南亞各國打交道時是處於優勢地位的。東南亞各國根本沒有能力對美國主導對日本戰後清算有異議。如果有一天東南亞在力量發展上全面趕超日本，要求清算日本二戰最新的言論只會多不會少。不是東南亞和日本已經和解，而是東南亞根本沒有能力也沒有想過對日本說不。

長期以來，遭到日本侵略的東南亞國家對日本侵略歷史持包容甚至淡忘的態度，和日本對東南亞的殖民統治不深有關。二戰日本的對外擴張，最主要的就是吞併朝鮮半島侵略中國。中國經歷長達13年的抗日戰爭，犧牲人數高達3000萬。而日本對東南亞的入侵則開始於1941年，到了1942年5月，日軍基本控制東南亞資源區，但因珊瑚海海戰受挫導致全面攻勢停滯。

東南亞大多數國家對日本侵略者的態度是宗主國從西方列強換成了日本而已。東南亞尤其是新加坡根本沒法理解中國這樣一個在長期的歷史長河中一直非常強大的國家遭到日本入侵後產生的複雜民族情感。並不是中國一個國家執着於過去，韓國和日本同為美國的盟友，即便有美國的調停，韓國在歷史問題上同樣沒有同日本和解。

日本同中韓等國矛盾頻發，根本原因是日本的戰爭罪行沒有得到根本清算，日本對戰爭沒有徹底的懺悔。黃循財只看到了中國對日本的嚴厲態度，卻看不到日本根本沒有嚴肅對待過去認真反思。黃循財讓中國放下心結向前看，其實是要任由日本掙脱戰後秩序，持續對日本的不正確言行容忍。這是對日本的袒護和綏靖。

2025年5月31日，新加坡香格里拉對話，美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中谷元出席峰會。（Reuters）

高市早苗涉台言論的背後是日本在中國核心利益上的越位。日本做錯事情之後希望就此放過，但是要求中國同樣降温，就是讓中國容忍對核心利益的侵犯。黃循財難道真的認為日本在台灣問題上越位是可以容忍的？如果新加坡對日本在台灣問題上的越位看得如此輕飄飄，只能說明新加坡的戰略慧眼已經蒙塵。新加坡的第三代領導人黃循財和李光耀和李顯龍相比，戰略判斷能力差得不是點點。

黃循財應該看到中國已經是世界第二大經濟體，是亞洲的第一大經濟體，經濟總量是日本的三四倍。日本過去是東南亞各國追逐的對象，而現如今中國才是亞洲全新的「太陽」。即便是從實用主義的立場出發，新加坡也不應該對中國如此的態度，這連最基本的中立和稀泥都算不上。

李光耀時期，當時中國的國力遠不能和美國相比，新加坡尚且能夠在中美之間保持中立，如今中國已經崛起為和美國平起平坐的大國，中日力量對比早就發生了歷史性巨變，新加坡卻在中日之間傾向於日本，是為了展現不畏大國的標新立異？還是愚蠢地開始站隊且站錯了？小紅點是會發光的，但是螢燭之輝怎麼能同日月相較？即便要站隊，新加坡也沒有資格。