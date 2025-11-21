美俄「28點和平方案」 傳美國威脅斷軍援迫烏方同意 冀下週簽約
撰文：成依華
俄烏戰爭持續逾3年半，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月20日證實收到美國提出的新和平方案，據美媒引述消息指，該方案由美俄秘密擬訂，內容有28個要點，如建議烏克蘭放棄部份領土、限制軍隊規模等。路透社21日引述消息人士指，美國威脅中斷供應情報、武器，以施壓烏方同意方案。
路透社指，烏克蘭正面臨來自華府更大的壓力，要求烏方同意美國斡旋達成的和平方案框架，根據2位知情人士指，這次壓力比以往談判都要大，其中包括斷供情報、武器的威脅。
傳美國冀烏下週簽約
報道引述其中1位知情人士稱，美國希望烏克蘭在11月27日前簽署協議框架。
澤連斯基11月21日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理默茨（Friedrich Merz）展開討論。
歐洲領袖：須充份考慮烏克蘭利益
法國愛麗舍宮指，各方強調解決烏克蘭問題的方案「必須充份考慮烏克蘭的利益，維護其主權，並保障未來安全」，所有涉及歐盟和北約的決定都必須經歐盟和北約所有成員國一致同意。