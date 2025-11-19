美俄傳密談和平計劃　貪腐案席捲澤連斯基　烏克蘭捱不到2026？

11月18日，美國新聞網站Axios引述美俄官員消息報道，白宮和平特使威特科夫（Steve Witkoff）與俄羅斯總統特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）正在秘密草議「28點俄烏和平方案」，試圖將早前促成加沙停火的「20點方案」模式搬過來俄烏戰爭中使用－－由幕後少數人先議定好一份有執行項目大綱但細節待定的方案，再由特朗普高調向全世界公布。

烏克蘭再缺席談判桌

報道稱，德米特里耶夫10月24至26日已並親到佛羅里達州邁亞密與威特科夫及其他特朗普政府官員溝通。德米特里耶夫亦認為正在撰寫中的方案有把俄羅斯的立場真正考慮在內。

威特科夫本來計劃11月19日會在土耳其和烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）見面討論此方案，但最後其行程被押後。不過，澤連斯基的安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）早前已曾到邁阿密與威特科夫為此見面。

10月21日，同樣作為白宮中東特使的威特科夫在以色列發言。（Reuters）

由威特科夫領頭，對烏克蘭而言，絕對不是一件好事。威特科夫是特朗普的紐約地產界好友，多次被派到莫斯科代表特朗普和普京（Vladimir Putin）見面，一直被視為是較同情俄羅斯立場的人物。

相較之下，國務卿魯比奧（Marco Rubio）則是傳統共和黨外交鷹派出身。上月特朗普一度計劃和普京舉行布達佩斯美俄峰會，派出魯比奧鋪路，後者和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）通電之後，峰會計劃隨即因為俄方不願意接受「就地停火」而告吹，特朗普其後還向兩間主要俄羅斯石油企業實施制裁。

而每次由威特科夫領頭的美俄烏克蘭和平談判，最終的結果也都變成要求烏克蘭割地。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州（Alaska）安克雷奇（Anchorage），美國總統特朗普（右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在美軍埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）舉行會面，就結束俄烏戰爭進行談判。（Reuters）

目前，這份「28點方案」內容不明，不過任何一個普京願意背書的方案至少也要包括烏克蘭從烏東頓巴斯全境撤軍的割地條件。特朗普此刻還願意派威特科夫跟德米特里耶夫密談，可見「就地停火」並不是特朗普心中不可更動的紅線，他對某種烏克蘭割地求和的方案依然持開放態度。

特朗普政府和俄羅斯幕後推進沒有烏克蘭在席的談判，只是澤連斯基最近要面對的其中一個煩惱。在戰爭形勢上、國內政治中，澤連斯基在2025年末之際，可算是腹背受敵。

前線城市瀕危 最嚴峻的冬天

在俄烏前線上，十餘萬俄軍對於頓涅茨克（Donetsk）原人口為六萬的城市波克羅夫斯克（Pokrovsk，俄方稱紅軍村）加緊包圍，死守烏軍有被困之危。雖然波克羅夫斯克經過21個月的戰火，早就失去了其烏軍前線交通樞紐的地位，但俄烏雙方都把波克羅夫斯克的戰役視為戰爭成敗的符號，對於這個人去樓空、殘垣滿佈的城市動用以十萬計的軍力來作爭奪。此城之失，對於烏克蘭而言將會造成又一次的信心危機。

11月17日俄烏戰況地圖：波克羅夫斯克（Pokrovsk）和小鎮米爾諾赫拉德（Myrnohrad）正被俄軍完成包圍。（ISW）

另一方面，踏入冬季，俄羅斯也擴大對烏克蘭能源基建的攻擊，10月至今已動用了超過8000架無人機和359枚導彈，多數都用來打擊能源目標，而烏克蘭對俄羅斯導彈的攔截比率也處於歷史低位。俄方還首次打擊烏克蘭的天然氣發電，至今已經摧毀了此等發電產能的六成。烏克蘭整體七成發電能力被毀。全國三分之一的熱力產能也被毀。全國各地每日停電，一天停個12小時甚至是16小時已不是稀奇之事。

戰爭以來的第四個冬天，預計將會變成烏克蘭戰爭以來最艱難的冬天。

當然，烏克蘭也加緊以無人機和本國研製的導彈打擊俄羅斯境內目標，其目標種類範圍也從軍事設施擴大至煉油廠、發電站、石油出口港口等，造成俄羅斯國內出現汽油短缺、邊境州人民日常生活受阻等情況。不過，由於烏克蘭在遠程攻擊的武力上遠遜俄羅斯，其攻勢只對俄羅斯構成壓力，並不足以影響戰爭走向。

11月16日，衛星圖片顯示俄羅斯黑海港口新羅西斯克（Novorossiysk）上的石油設施受到破壞。（Reuters）

超級貪腐案：部長下馬 親信外逃

在這個艱難局面之下，烏克蘭國內還爆出了澤連斯基上台以來的最高層貪腐案，前副總理被捕、司法部長和能源部長被迫請辭。前國務部長兼現任安全與國防委員會秘書烏梅羅夫－－也就是上文提過到邁阿密和威特科夫見面的人物－－也牽涉在內（按：烏梅羅夫最終沒有給涉事訂單放行）。

作為案中主謀的Tymur Mindich是澤連斯基從政之前的生意拍擋，他是澤連斯基扮演平民總統的電視劇《人民公僕》（Servant of the People）製作公司的其中一位老闆。「巧合」的是，被烏克蘭國家反腐敗局（NABU）起訴的8個人中，Mindich是兩個提前逃出烏克蘭的人物之一，他在反腐敗局對他採取拘捕行動前幾個小時就越境逃到波蘭－－人們難不質疑澤連斯基有沒有提前通知Mindich。

貪腐案主要涉及烏克蘭國家核能發電公司Energoatom的挪用公款，金額高達1億美元。案情是被起訴人等從Energoatom的外判商手中收取回佣，由Mindich在一個2022年已逃往俄羅斯的叛國者兼前國會議員的親戚擁有的基輔辦公室統籌。部份款項更疑似被帶到莫斯科。

澤連斯基與Tymur Mindich的合照（X@silvano_trotta）

反腐敗局主要透過秘密錄音取得證據，當中細節特別讓人側目。例如，一位案中嫌疑人竟然抱怨他在基輔把大包小包現金搬來搬去搬到他腰痛；另外一位嫌疑人就質疑花錢去保護變電站是浪費金錢－－但如今被俄羅斯遠程攻擊破壞得最嚴重的設施之一就是這種變電站，導致全國不斷陷入停電。

澤連斯基公開與貪腐案的嫌疑人劃清界線，表明他會為全國的國營企業進行審計，並將重整整個能源部的領導層。

問題是，澤連斯基過去的相關決定，就像特朗普在其愛潑斯坦檔案一事的作為一樣，幾乎是以「愈讓人覺得可疑就愈要做」的邏輯去進行的。

本年7月，反貪腐局的調查洩漏了風聲。這些受查的政府高層就開始向反貪調查員發出威脅，甚至設置秘密錄影裝置去反向監測他們的行動。7月下旬，多位反貪調查員被安全部門逮捕。澤連斯基所屬政黨控制的國會也迅速通過立法，將包括反腐敗局在內的兩個主要獨立反貪機構收歸總統任命的檢察長接管。澤連斯基自己也馬上將國會通過的法律簽署成法。

2025年10月31日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在基輔會見記者。（Reuters）

其後，烏克蘭出現戰爭爆發以來最大規模的反政府示威。歐盟也公開向澤連斯基施壓。澤連斯基及其政黨才撤銷立法，恢復反貪機構的獨立地位。

如今，反貪機構的主管就坦言，如果該立法沒有被撤銷，今天的案件就會不了了之。

對於澤連斯基本人是否有參與其中，烏克蘭國內普遍意見都認為他應該是清白的，否則7月時他就不會在內外壓力之下切實恢復反貪機構的獨立地位。

不過，這次一眾高官再加上澤連斯基自己的親信也涉案。人們就將焦點重新放到總統府集中權力、澤連斯基傾向保護親信等本來就存在的管治問題上。

被視為「烏克蘭第二把交椅」的總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak），一直是澤連斯基政府大權獨攬的代表人物，如今基輔政界要他下台的呼聲極高。

烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）和烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）（Reuters、資料圖片）

同樣地，2024年初上任的烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi），長久以來有「蘇聯將軍」的名聲，被指不顧前線士兵死活，在不同前線陣地也堅持死守政策，耗費士兵生命來保留本來就難以保留的土地。不少人更認為，在瑟爾斯基的領導下，烏克蘭只是以一支規模較小的「蘇聯軍隊」去抗衡一支規模較大的「蘇聯軍隊」。

對澤連斯基而言，瑟爾斯基的優點似乎就是他沒有政治野心，跟其後被澤連斯基調去當駐英國大使的前武裝部隊總司令扎盧日內（Valery Zaluzhny）不一樣。如今，烏克蘭內部對瑟爾斯基的下台呼聲頗高。人們要求澤連斯基應當用人唯才，而不是出於自私的政治考慮。

換走葉爾馬克和瑟爾斯基，是過去兩三年烏克蘭政治揮之不去的長久議題。澤連斯基，即使曾經受過美國政界的相壓壓力，一直堅拒換掉二人。這一次貪腐案大概也不會改變他的立場。

在2025年餘下的時間內，如果烏克蘭失去波克羅夫斯克一城，甚至有死守軍人被圍而慘死，在寒冬中日夜面對停電停暖氣的烏克蘭人對澤連斯基的信任勢將大減，此時特朗普再高調拿出威特科夫和德米特里耶夫幕後寫成的「28點俄烏和平方案」來「棒打落水狗」，恐怕烏克蘭人真的有可能就此喪失最後的抵抗意志。

有樂觀的分析認為這次貪腐案也可能是澤連斯基立定決心革除親信，重建人民對政府信任的契機。「有危自有機」是一個老話，而烏克蘭能否捱到2026年恐怕就要看澤連斯基在這場多面向的危機之中如何抉擇。