美俄「28點和平計劃」曝光　澤連斯基態度軟化

結束俄烏衝突，特朗普打算上強度，烏克蘭真要被「賣了」？

多重壓力下，那位堅持「寸土不割」的烏克蘭總統，態度已明顯軟化，同意開展「真誠合作」。



圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

多家外媒11月20日披露，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正按「激進的時間表」趕在年底前結束俄烏衝突，試圖強迫烏克蘭接受美俄新擬定的28點和平計劃，主要內容包括要求烏克蘭放棄東部頓巴斯（Donbas）地區領土、烏軍規模限制在60萬人內、烏憲法寫入永不加入北約、邀請俄羅斯重返G8等。

據稱，美方現施壓烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在下週四（27日）感恩節前簽署協議，目標是本月晚些時候在莫斯科提交和平協議，並於12月初走完全部流程。

由於計劃多項內容突破烏克蘭長期堅持的「紅線」，被認為「嚴重偏向俄羅斯」「非常符合俄方意願」，堪稱「礦產協議2.0」，分析認為拉鋸還會繼續，特朗普的時間表似乎極難實現。

美俄擬定28點和平計劃，多方回應

《金融時報》報道稱，為結束衝突，特朗普20日批准了這項和平計劃草案，希望基輔在領土、軍隊規模及武器問題上向俄羅斯作出重大讓步，突破自身紅線。

俄總統特使德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）表示，與以往努力不同，這份計劃「真正傾聽了俄方立場」。

俄羅斯總統普京尚未就此發表公開評論。

烏克蘭官員們證實，特朗普政府已通知澤連斯基及其團隊，白宮正按「激進時間表」推進並最終確定提案，目的是在年底前結束戰爭，他們正面臨巨大壓力，需迅速接受這項美俄共同擬定的全面和平計劃。

烏克蘭官員們補充道，美國官員期望澤連斯基在下週四（27日）感恩節前簽署協議，目標是本月晚些時候在莫斯科提交和平協議，並於12月初走完全部流程。

澤連斯基辦公室在一份聲明中稱：「烏克蘭總統已正式收到美方提交的計劃草案，美方認為該草案有助於重啟外交進程。」

聲明還指出，基輔「同意以實現公平結束衝突為目標，推進計劃條款的討論」，澤連斯基預計未來幾天將與特朗普通話，探討「現有外交機遇及實現和平所需的關鍵要素」。

但《金融時報》認為，特朗普的時間表似乎極難實現。

澤連斯基辦公室雖證實收到相關計劃，但由於多項條款觸及紅線，烏方正制定反提案提交美方。烏克蘭民間社會也可能抵制任何被視為投降或對俄羅斯更有利的協議。

「這就是礦產協議2.0版本。」一位烏克蘭高級官員頗為不滿。今年早些時候美烏歷經數月談判達成了一項極具爭議的協議，賦予美國獲取烏克蘭關鍵礦產的權利。

烏克蘭當時覺得，這項礦產協議對於爭取特朗普政府支持是必要的。

即便和平計劃涉及諸多烏方堅持的紅線，但多次強調不拿領土做交易的澤連斯基，態度已出現明顯軟化。

澤連斯基10月23日曾表示，與俄羅斯進行任何形式領土交換都「不可接受」。但他21日在X平台上發佈視象聲明，並寫道：「美方提交了結束戰爭的計劃要點——這是他們的願景。我闡述了我們的核心原則。雙方一致同意，兩國團隊將圍繞這些要點開展工作，確保所有內容都切實可行。」

「我們已準備就緒，將與美國、歐洲及全球合作夥伴一道，開展清晰、真誠的合作。」

他沒有直言接受，也不再強硬拒絕。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）表示，過去一個月，美國總統特使維特科夫（Steve Witkoff）和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio），一直在「秘密」推進該和平計劃。

「總統支持這項計劃，」她補充道，「這對俄羅斯和烏克蘭都是一項好計劃，我們認為雙方都應接受，且我們正全力推動計劃落地。」

歐盟方面也作出了回應，但呼籲談判要把歐洲和烏克蘭納入其中。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）說：「我們尚未聽說俄方作出任何讓步。」

英國首相施紀賢（Keir Starmer）則表示，他致力於為烏克蘭實現「公正且持久的和平」，「這一目標基於這樣的原則，即烏克蘭的未來必須由烏克蘭人民決定，我們絕不能忽視這一原則。」

中國常駐聯合國代表傅聰大使在安理會審議烏克蘭問題時發言指出，當前，烏克蘭危機還在延宕，地面戰事仍未停歇。俄烏持續向對方實施襲擊，導致新的平民傷亡和基礎設施損毀。

2025年8月16日，在俄烏戰爭下，俄羅斯佔領的頓涅茨克（Donetsk）一棟建築出現大洞，俄方指是烏克蘭攻擊所致。（Reuters）

隨著又一個冬天來臨，衝突地區民眾要忍受戰火與嚴寒的雙重挑戰，人道局勢令人擔憂。

傅聰表示，中方再次呼籲衝突當事方保持冷靜克制，嚴格遵守國際人道法，切實保護平民和民用設施安全。對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，我們呼籲衝突當事方展現政治意願，盡快走上談判解決的道路。我們呼籲國際社會加大人道援助，積極勸和促談，為危機的政治解決繼續創造有利條件。

在和平計劃消息曝出後，澤連斯基20日在基輔會見美國軍方高官，包括美國陸軍部長德里斯科爾（Dan Driscoll）和陸軍參謀長喬治（Randy George）。美國駐烏克蘭大使館隨後證實，由陸軍部長德里斯科爾率領的美國代表團正在基輔進行「實地調查」。

澤連斯基也在X平台發文證實，他已與德里斯科爾討論了和平計劃。

值得注意的是，美方提出倡議之際，澤連斯基的政治地位因一場愈演愈烈的腐敗醜聞而削弱，該醜聞已導致兩名烏部長下台。

烏克蘭反腐敗機構上周公佈了一起涉案金額達1億美元（約7.84億港元），涉及烏克蘭多名部長、官員、商人等澤連斯基親信的腐敗案。隨著裝滿現金的旅行袋、涉案官員討論洗錢的錄音以及豪華公寓中的「金馬桶」等證據陸續曝光，英國《經濟學人》17日形容，這起「巨大的腐敗醜聞正演變成烏克蘭自2022年俄烏衝突以來最大的危機」。

28點計劃包含哪些內容？

Axios新聞網18日就曾援引美俄官員的話披露，特朗普政府一直在與俄羅斯秘密磋商，以制定一項結束俄烏衝突的新計劃。

《金融時報》早前注意到，和平計劃的草案與此前已知的俄羅斯要求基本一致，甚至與俄羅斯2022年提出的和平方案有所重疊。一位烏克蘭官員告訴《紐約時報》，基輔方面「無法接受」該方案。

這一由維特科夫牽頭起草的計劃包含28點內容，涵蓋烏克蘭和平以及安全保障、歐洲安全、未來的美俄關係以及美烏關係等四個方面。

一名烏克蘭高級官員19日告訴路透社，烏克蘭已收到美俄就一系列旨在結束衝突的提議進行討論的「信號」，但基輔並未參與這些方案的制定。

不過，一位美國官員向Axios透露，美政府將該計劃視為「可修訂文件」，也就是能根據與各方的討論進行修改。這名官員稱，烏克蘭在談判中對多項條款持積極態度，並成功納入了部份自身立場。

Axios新聞網披露了截至20日的28點計劃草案的版本，經烏克蘭官員、美國官員及知情人士核實。計劃將迫使基輔放棄東部更多領土，限制軍隊規模，並同意永不加入北約等。

分析稱，總體來看，這些要點大多並非新內容，而是幾乎完全符合俄羅斯的訴求和戰爭目標。這些要求也涉及組建烏克蘭新政府。至於28點計劃中對澤連斯基本人未來的安排，尚不明確。

一位白宮高級官員承認，該計劃對烏克蘭而言「並不容易」，但美國認為戰爭必須結束，否則烏克蘭可能失去更多領土。

28點和平計劃要點如下，括弧內為Axios注釋：

1.確認烏克蘭的主權。

2.俄羅斯、烏克蘭與歐洲將簽署全面互不侵犯協議。過去30年的所有爭議問題將被視為已解決。

3.預期俄羅斯不再「入侵」鄰國，同時北約也不再繼續擴張。

4.在美國調解下，俄羅斯與北約將舉行對話，解決所有安全問題，創造緩和局勢的條件，以保障全球安全，增加合作機遇及未來經濟發展空間。

5.烏克蘭將獲得可靠的安全保障。（美官員表示，這將是美國首次在談判中正式提出為烏克蘭提供明確安全保障，但提案未進一步說明保障內容。）

6.烏克蘭武裝部隊規模將限制在60萬人以內。（烏克蘭官員透露，烏克蘭軍隊目前有80萬至85萬人，戰前約為25萬人。）

7.烏克蘭同意在憲法中明確永不加入北約，北約同意在其章程中加入未來不接納烏克蘭的條款。

8.北約同意不在烏克蘭駐軍。

9.歐洲將在波蘭部署戰鬥機。

10.美國擔保：美國將因提供擔保獲得補償；若烏克蘭入侵俄羅斯，將失去該保障；若俄羅斯入侵烏克蘭，除採取決定性協調軍事回應外，所有全球制裁將恢復，對新領土的承認及該協議帶來的所有其他利益將被撤銷；若烏克蘭無故向莫斯科或聖彼得堡發射導彈，該安全保障將被視為無效。

11.烏克蘭有資格加入歐盟，在審議期間，將獲得歐洲市場的短期優惠准入待遇。

12.制定強有力的全球烏克蘭重建一攬子措施，包括但不限於：設立烏克蘭發展基金，投資於快速增長的產業，包括技術、數據中心和人工智慧等。

13.俄羅斯將重新融入全球經濟：分階段、逐案討論並同意取消制裁；美俄將簽署長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、數據中心、北極稀土開採專案及其他互利商業領域共同發展；邀請俄羅斯重返八國集團（G8）。

14.凍結資產的使用方式：1000億美元凍結的俄羅斯資產將投資於美國主導的烏克蘭重建和投資專案等。

15.成立美俄安全問題聯合工作組，促進並確保該協議所有條款的執行。

16.俄羅斯將在法律中明確其對歐洲和烏克蘭的不侵略政策。

17.美俄將同意延長核武器不擴散和控制相關條約的有效期，包括《第一階段削減和限制進攻性戰略武器條約》（START I）。（美俄最後一項主要軍控條約《新削減戰略武器條約》將於明年2月到期。）

18.烏克蘭同意根據《不擴散核武器條約》成為無核國家。

19.紮波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）將在國際原子能機構（IAEA）監督下重啟，所產電力由俄羅斯和烏克蘭平分。

20.俄烏承諾在學校和社會中實施旨在促進不同文化理解與包容、消除種族主義和偏見的教育項目。

21.領土相關條款：克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）將被視為俄羅斯實際控制領土，包括美國在內的各方予以承認；赫爾松（Kherson）和紮波羅熱（Zaporizhzhia）將沿接觸線凍結現狀，即沿接觸線予以實際承認；俄羅斯將放棄其在上述五個地區以外控制的其他商定領土；烏克蘭軍隊將從目前控制的頓涅茨克州部分地區撤出，該撤離區將被視為中立非軍事緩衝區，國際社會承認其為俄羅斯聯邦領土。俄羅斯軍隊不得進入該非軍事區。

22.就未來領土安排達成一致後，俄羅斯聯邦和烏克蘭均承諾不以武力改變這些安排。若違反該承諾，任何安全保障將不再適用。

23.俄羅斯不會阻止烏克蘭將第聶伯河（Dnieper River）用於商業活動，並將就黑海糧食自由運輸達成協議。

24.成立人道主義委員會，解決未決問題：所有剩餘戰俘和遺體將按「全員交換」（all for all）原則執行；所有平民被拘留者和人質將被遣返，包括兒童；實施家庭團聚計劃；採取措施減輕衝突受害者的痛苦。

25.烏克蘭將在100天內舉行選舉。

26.所有參與該衝突的各方將獲得戰爭期間行為的全面赦免，並同意未來不提出任何索賠或申訴。

27.該協議具有法律約束力。其執行將由以特朗普總統為首的和平委員會監督和保障。對違反協議的行為將實施制裁。（這與特朗普提出的加沙和平協議治理結構相同。）

28.一旦所有各方同意該備忘錄，雙方撤至商定地點開始執行協議後，停火將立即生效。

