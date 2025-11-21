Meta下月起禁16歲以下澳洲青少年用旗下社交網站　包括FB與IG

社交媒體巨頭Meta周四（11月20日）宣布，將從下個月4日起，禁止澳洲16歲以下青少年使用旗下的社媒平台，包括Facebook和Instagram。



澳洲政府限定下個月10日起，社交媒體平台，包括Facebook、Instagram和TikTok必須刪除16歲以下的用戶，否則將面臨巨額罰款。Meta聲明，將在禁令生效前開始移除平台上的青少年用戶。

Meta星期四（11月20日）發聲明說：「從今天起，Meta將通知公司認定年齡在13至15歲之間的澳洲用戶，他們將無法使用Instagram、Threads和Facebook。」

聲明還說：「Meta將從12月4日起，阻止新註冊的16歲以下賬戶，並撤銷現有賬戶的使用權限，預計到12月10日前移除所有已知的16歲以下用戶。」

政府數據顯示，澳洲有大約35萬Instagram用戶年齡在13至15歲之間，同年齡層的Facebook用戶則有大約15萬個。

Meta已開始向受影響用戶發布通知，提醒他們賬戶即將被撤銷。Meta在通告中寫道：「不久之後，你將無法再使用Facebook，你的個人資料不會再出現，其他人也不會看得到。在你年滿16歲時，我們會通知你可以重新使用Facebook。」

根據通告，青少年一旦年滿16歲，就可以「完全按照你離開時的狀態」使用自己的賬戶。錯誤標記的賬戶可通過「影片自拍」，或提供政府頒發的身份證來驗證年齡。

據了解，違反禁令的社媒公司面臨最高4950萬澳元（約2.5億港元）的罰款。從表面上看，這是世界上最為嚴格的禁令之一，但一些專家擔心，由於在線年齡驗證難以實施和監管，這項法律最終可能形同虛設。

Meta周四再次對禁令的實施表達擔憂。「我們認同澳洲政府的目標，即創造安全、適合青少年年齡的在線體驗，但切斷青少年與朋友和社區的聯繫並非解決問題的辦法。」

鑑於全球監管機構都在努力應對社交媒體帶來的種種風險，澳洲的全面限制措施能否奏效備受關注。

新西蘭總理拉克森（Christopher Luxon）將提出一項類似的法案，以限制兒童使用社交媒體。荷蘭政府今年也建議家長禁止15歲以下兒童使用TikTok和Snapchat等社媒應用。

