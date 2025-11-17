魔法壞女巫2｜Ariana Grande新加坡宣傳遭強攬　澳洲網紅判囚9天

電影《魔法壞女巫2》（Wicked: For Good）11月13日在新加坡舉辦首映時，澳洲網紅約翰遜·溫（Johnson Wen）「亂入」，奔跑走近在場的明星Ariana Grande、Cynthia Erivo、楊紫瓊等人，更試圖強行抱Ariana Grande，搭對方肩膀，引發一陣混亂，他之後被控公共滋擾罪，新加坡法院17日判其囚9天。



新加坡傳媒早前報道，他被控公共滋擾罪面臨最多3個月監禁或最高2,000新元（約1.2萬港元）罰款，也可能兩者並罰，如今他被判囚9天。

+ 1

兩度試圖闖入活動

據庭上公開的資訊，約翰遜·溫兩度試圖闖入這場宣傳活動，在第一次闖入搗亂、對Ariana Grande搭肩膀後，Cynthia Erivo迅速救駕，把他拉開，保安人員隨後將他帶離現場，但之後他又再次試圖再闖入，保安人員最終把他按倒在地。

約翰遜·溫網上外號為Pyjama Man，他事後還在Instagram帳號上傳自己搗亂的影片，並寫道「親愛的Ariana Grande，謝謝你讓我和你一起走上黃地毯。」

此並非他第一次闖入明星活動或演唱會，他的Instagram帳號上有不少他擾亂其他名人活動的影片，包括6月在Katy Perry悉尼演唱會跳上舞台，站在歌手旁邊並搭肩膀，去年12月，他也在The Chainsmokers的演唱會上做過類似的事。