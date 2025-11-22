傅聰致函古特雷斯：倘日本介入台海局勢　中方將堅決行使自衛權

中國常駐聯合國代表傅聰11月21日致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），就日本首相高市早苗此前發表的涉台言論闡明中方立場，稱如果日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方勢堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。該函將作為聯合國大會正式文件，向全體會員國散發。



央視報道，傅聰在致函中表示，高市早苗在日本國會答辯時公然發表涉台露骨挑釁言論，是1945年日本在二次世界大戰戰敗以來，日方領導人首次在正式場合鼓吹所謂「台灣有事就是日本有事」並與行使集體自衛權掛鉤，首次在台灣問題上表達試圖武裝介入的野心，首次對中國發出武力威脅，公然挑戰中方核心利益。

2025年9月23日，美國紐約，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）準備於聯合國總部舉行的聯合國大會上發表講話。（Getty）

傅聰批評高市早苗的言論極其錯誤、極為危險，性質影響極其惡劣。在中方多次嚴正交涉和強烈抗議後，日方仍不思悔改，拒不撤回錯誤言論。中方對此強烈不滿、堅決反對。

傅聰表示，高市早苗有關言論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，是對逾14億中國人民和曾遭受日本侵略的亞洲國家人民的公然挑釁。台灣是中國的神聖領土，如何解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外來干涉。

2025年11月18日，中國常駐聯合國代表傅聪在聯大安理會改革問題全會的發言中，批评日本首相高市早苗妄稱「台灣有事可能對日本構成『存亡危機事態』」。（un.china-mission.gov.cn）

傅聰指出，日本作為二戰戰敗國，必須深刻反省歷史罪責，恪守對於台灣問題做出的政治承諾，立即停止挑釁越線，收回錯誤言論。