澤連斯基：願與美國歐洲就俄烏和平磋商

得到美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）支持的「俄烏和平28點計劃」細節在日前披露。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月21日就此發表電視講話，表示國家正面臨失去重要盟友或尊嚴的風險，他稍晚在與特朗普副手萬斯（JD Vance）通話後表示，烏克蘭願意與美國和歐洲繼續就俄烏和平進行磋商，「以確保通往和平的道路是真正可行」。



澤連斯基在社交平台發文表示，自己與萬斯和美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）討論近一小時，涵蓋美方為結束戰爭提出的多項細節，願意與美國歐洲在國家安全層級間合作。

「俄烏和平28點計劃」部份內容一經披露引起軒然大波，包括迫使烏克蘭割讓領土、限制軍隊規模，並承諾不加入北約等換取戰爭結束。

有聲音指這份和平計劃為滿足俄羅斯主張而忽視烏克蘭利益，多位歐洲領導人發聲支持基輔。路透社日期引述華府官員指，基輔面臨美國要求答應這份和平計劃的施壓。