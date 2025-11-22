與特朗普決裂　MAGA「女王」格林宣布辭任眾議員

美國佐治亞州眾議員、被稱為MAGA「女王」的格林（Marjorie Taylor Greene）11月21日宣布，她會在明年1月初下台。



路透社及美媒報道，格林在網上發表長達10分鐘的片段，為辭職決定解畫，並指自己在華盛頓遭輕視，亦無法融入其中，因此會在明年1月5日下台。

她強調除了在一些議題上，自己一直對總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）忠心耿耿，但認為對方因為立場不一而抨擊自己的做法不公和錯誤。

格林稱，忠誠應該是雙向，而且議員應該按照良心及代表選區利益而投票，指國會議員是代表民眾發聲。

2025年9月3日，美國華盛頓特區，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）在國會外舉行的記者會上發表講話，並談及一份將公開愛潑斯坦文件的法案。（Reuters）

格林在2020年展開政治生涯後，一直與特朗普關係密切，並成為特朗普MAGA的先鋒。不過她支持陰謀論的立場，以及為白人至上主義者站台的做法，則受到共和黨內領袖排斥。

不過她在最近數月曾在外交政策、醫療保健及已故「淫媒」富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案等問題多次批評特朗普，結果遭對方形容為叛徒，更揚言不會支持她連任。

而在格林辭職的消息傳出後，美國廣播公司（ABC）報道，特朗普稱這是對國家的一宗好消息。