愛潑斯坦案引爆MAGA分裂？　特朗普撤回對同黨眾議員盟友支持

有關現已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的案件最近成為共和黨及MAGA派內部矛盾爭議點，隨着美國眾議院即將就公開所有愛潑斯坦文件進行投票，這一矛盾再度激化。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月14日撤回了對盟友、共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）的支持，稱後者批評他的施政。支持公開文件的格林則表示，愛潑斯坦案才是導致2人決裂的主因。



路透社報道，特朗普14日在社交媒體Truth Social發文宣布撤回對格林的支持，稱自己上任以來達成多項成就，但後者卻只懂抱怨。眾議院議員格林長期來被外界視為特朗普的支持者，但在最近數週，她採取的立場與白宮以及部份共和黨黨友產生分歧。

2025年11月14日，特朗普在旗下社交平台發文宣布不再支持黨友格林。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普聲稱，格林之所以會這樣，是因為自己早前曾將一份顯示她只有12%支持率的民調發給她，導致後者感不滿。另外，格林也向其他人表示，她不滿特朗普未有接聽其來電。

特朗普強調，一些保守派人士正打算在共和黨初選中挑戰格林，如果有合適的人選參選，他或會考慮全力支持。

對此，格林同日在社交媒體X發文批評特朗普說謊，並指愛潑斯坦案才是後者撤回支持的主因，「他（特朗普）現在正拼命攻擊我，想殺雞儆猴，嚇唬其他共和黨人，好讓他們在下周投票決定是否公布愛潑斯坦的文件前有所顧忌。他為了阻止愛潑斯坦文件公開竟然如此不擇手段，真是令人震驚。」

民主黨及共和黨眾院議員12日獲足夠票數提交請願，成功強迫眾院就公開所有愛潑斯坦文件啟動投票程序。議長約翰遜（Mike Johnson）其後稱，他們將於下周就相關議題進行投票。