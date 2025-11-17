與特朗普決裂後　MAGA派共和黨議員格林稱收到炸彈恐嚇

近日，因要求公佈愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件，被稱為MAGA「女王」的佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決裂。當地時間11月16日，她在社交媒體表示，由於特朗普對她的攻擊煽動了激進分子，她已收到炸彈恐嚇。



愛潑斯坦案正成為美國共和黨乃至MAGA陣營內部分歧引爆點。格林是推動愛潑斯坦案文件公開的人之一，近期已多次批評特朗普過度關注外交政策、忽視國內民生與經濟問題。

當地時間11月14日，特朗普突然爆發，宣布撤回對格林參加中期選舉的支持與背書，並辱罵格林是「咆哮瘋子」。格林則回擊特朗普此舉是殺雞儆猴，目的是阻止愛潑斯坦相關文件公開。此後雙方矛盾不斷升級。

當地時間11月16日，格林在X網站發文稱：「現在已經開始有惡作劇披薩送到我家和我的家人那裏了。我的建築公司辦公樓還收到炸彈威脅。特朗普總統對我無端且惡毒的攻擊，無異於向危險的激進分子發出暗號，可能會導致我和家人遭遇嚴重襲擊。」

2025年11月17日，近日，因要求公布愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案文件，被稱為MAGA「女王」的佐治亞州眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）與美國總統特朗普（Donald Trump）決裂。她其後在社交媒體表示，由於特朗普對她發動攻擊煽動了激進份子，她已收到炸彈恐嚇。（X@RepMTG）

她寫道：「我以前就經歷過這種事。事實上，我在全國各地競選、為特朗普總統聲援期間，我家和家人住所就接到過數十次「虛報險情」電話，還有這種惡作劇披薩投遞。更嚴重的是，我收到的死亡威脅數量在國會議員中數一數二，最終導致多名男子被定罪入獄。」

格林強調，如今特朗普稱她為「叛徒」，這完全是「不實且可怕的指控」，且特朗普選擇和她決裂的時間點，剛好就在眾議院就公開愛潑斯坦案文件進行投票的前幾天。

格林表示：「我不是叛徒，但是當美國總統不負責任地稱本黨一名國會議員為叛徒時，他其實是在暗示對待叛徒該採取甚麼行動，政治中這種有害且危險的言論必須停止。」

據悉，美國眾議院近期將就「愛潑斯坦文件透明法案」進行投票，若獲得通過，該法案將強制美國司法部向公眾公開相關文件，投票最早可能在當地時間11月18日進行。格林是四名簽署動議、試圖強制眾議院就公布司法部愛潑斯坦相關文件進行投票的共和黨人之一。

當地時間16日，該法案的共同發起人之一、共和黨眾議員馬西（Thomas Massie）表示，可能有多達100名共和黨議員投贊成票。

2025年9月3日，美國華盛頓特區，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）在國會外舉行的記者會上發表講話，並談及一份將公開愛潑斯坦文件的法案。（Reuters）

格林當日也再次對媒體表示，雖然她仍然支持特朗普，但她不同意他試圖掩蓋愛潑斯坦文件的做法，「我認為我們的國家應該在這些文件上保持透明，我不認為有錢有勢的人如果做錯了什麼事就應該受到保護。」

她補充說：「我完全不知道文件裏有什麼，我連猜都猜不到。但每個人都在問的問題是，為什麼一些人要如此拼命地反對公開文件呢？」

針對在愛潑斯坦案上的相關指控，特朗普一再堅稱，要求公開他與愛潑斯坦關係的呼籲是一場「騙局」。當地時間14日，特朗普指示美國司法部調查與愛潑斯坦關聯的民主黨人。

他在社交平台發文說，自己已要求司法部及其下屬聯邦調查局調查愛潑斯坦與前總統克林頓（Bill Clinton）、前財長薩默斯（Larry Summers）、職業社交網站領英聯合創始人霍夫曼（Reid Hoffman）、摩根大通等人員和機構間的關係。

分析認為，此舉旨在「對沖」日前民主黨人公布涉特朗普的愛潑斯坦相關文件產生的影響。

《紐約時報》形容，對於日前曝光的愛潑斯坦相關內容，特朗普的回應再次沿用了他在應對危機時的慣用策略：轉移焦點、指責他人或改變話題。他甚至會試圖把對手拉進這一場景中，然後自己離場。

自2021年進入國會後，格林一直是特朗普陣營中最堅定、最高調的支持者之一，被視為MAGA運動的核心人物之一。特朗普也長期對她高度評價，稱她「勇敢」「無所畏懼」，並在2022年、2024 年的共和黨內鬥中力挺她，使她在黨內地位迅速上升。

2024年10月4日，美國佐治亞州（Georgia），共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene，左）出席共和黨副總統候選人萬斯（JD Vance）競選活動時發表講話。（Reuters）2025年11月13日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump，右）在白宮發表講話。（Reuters）

對於這對曾經最親密的盟友如今公開決裂，「政客網」（Politico）直言，兩人的公開互嗆突顯了MAGA陣營日益擴大的分歧。

報道指出，當下正值共和黨政治敏感時刻。共和黨在最近的地方選舉中遭受重創，其中一部分原因是民主黨圍繞政府關門和生活成本問題的有效宣傳。民主黨希望這種勢頭延續到中期選舉，從而重奪眾議院控制權。

美國明年舉行國會中期選舉，MAGA的支持對共和黨選情而言同樣重要。美媒表示，格林與特朗普的分道揚鑣預示着MAGA陣營在明年的中期選舉前或將出現更多裂痕。而就在本月早些時候，民主黨在紐約市長選舉以及弗吉尼亞州和新澤西州的州長選舉中均取得了勝利。

本文獲《觀察者網》授權轉載

