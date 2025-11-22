路透社：特朗普發展金穹導彈系統進度落後　250億美元預算欠規劃

路透社11月21日引述知情人士稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推動的「金穹」導彈防禦系統正面臨重大延誤，主因是受聯邦政府停擺影響以及今夏為計劃撥出的250億美元（約1,946億港元）至今仍沒有明確支出計劃。這項計劃原定2028年前完成，旨在全面防禦美國本土。



報道引述三名業內人士和一名美國官員稱，政府停擺導致發展「金穹」導彈系統的招聘安排延遲，部份負責審核與簽署合約的官員也被調離崗位，而250億美元的預算至今尚未轉化為具體的支出方案。

2025年11月12日，美國眾議院議員在國會大廈進行投票。（Reuters）

據為「金穹」導彈防禦系統提供資金的撥款法案要求，支出計劃原定於8月底提交國會，現時則預計要延後至12月才能提交。報道指，國防合約延誤雖很常見，但部份業內人士擔心，這意味着關鍵合約可能無法在年底前發出，進一步推升成本。

此外，路透社稱計劃的核心架構目前仍處修改階段。金穹計劃負責人蓋特萊恩（Michael Guetlein）在11月提交了實施計劃，五角大廈擬根據這份藍圖開始作出安排，但政府內部消息人士說，項目架構再過幾週才能定案；五角大廈發言人稱計劃基本架構已經確立，但沒提供細節。

2025年5月20日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普（Donald Trump）宣布有關金穹導彈防禦系統（Golden Dome）的消息。（Reuters）

報道指，在沒有最終架構、實施計劃或核准的支出計劃，蓋特萊恩就無法外判工作給承包商，等於凍結了項目從規劃轉向執行的能力。業界擔心，若計劃繼續拖延，預算需求或將大幅增加，全面落實計劃可能需花費高達數萬億美元。