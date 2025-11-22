印度6名匪徒扮央行官員　劫運鈔車搶逾600萬元現金｜有片

印度南部卡納塔克邦（Karnataka）首府班加羅爾（Bangalore）11月19日有至少6名匪徒偽裝成印度儲備銀行（RBI）官員攔劫運鈔車，他們把車上的工作人員分開控制後，搶走7000萬盧比（約6,20萬港元）現金，警方其後展開大規模搜捕行動。



英國廣播公司（BBC）報道，班加羅爾警察局長表示，六名男子19日下午乘坐一輛SUV汽車，在馬路上中途攔截涉事運鈔車。運鈔車當時正在銀行分行之間運送現金，而車上載有一名司機、一名現金保管員和兩名持槍保安。

匪徒和車上工作人員聲稱自己RBI官員，並指需要核實他們是否有運輸如此巨額資金的正確文件。他們命令現金保管員和保安人員將武器留在運鈔車，並轉移到SUV車，同時指示司機繼續開車運送現金。

兩架車行駛了幾公里後，匪徒強迫所有工作人員下車，搶走7000萬盧比現金後，迅速逃離了現場。

一名匿名警員表示，警方正在調查該匪徒團體是否在犯案中使用了多輛汽車，同時調查儲備銀行內部員工是否與搶劫案有關。

卡納塔克邦首席部長Siddaramaiah向傳媒表示，警方已經找回了搶劫案中使用的SUV車。邦內政部長G Parameshwara則稱，目前尚不清楚匪徒最終使用哪輛車逃逸，僅知道他們犯案後曾更換車輛並轉移了現金。