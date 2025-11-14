印度汽車爆炸案肇事司機為醫生　任職大學多人涉案受查

印度首都新德里11月10日發生汽車爆炸案，造成多人死傷，當局已定性為「恐襲事件」，並鎖定司機身份為一家大學醫學院的醫生。此外，該校另有多人被懷疑與爆炸有關正受調查。印度大學協會（Association of Indian Universities ，AIU）於13日宣布，暫停該校的會員資格。印度媒體報道，該校已成為此案調查焦點。



圖為2025年11月11日，印度法里達巴德市（Faridabad）的阿爾法拉赫大學（Al Falah University）因爆炸案備受關注。（Hindustan Times via Getty Images）

新德里電視台（NDTV）13日報道，印度調查人員在案發後，通過在載有爆炸物車上的骨骼、牙齒和衣物碎片上的DNA等分析比對，確認司機為醫生為奧馬爾·穆罕默德（Umar Mohammad），生前在哈里亞納邦（Haryana）法里達巴德市（Faridabad）的阿爾法拉赫大學（Al Falah University）工作。

調查人員稱，奧馬爾·穆罕默德或隸屬印度一個主要由激進專業人士組成的「白領恐怖組織」，而該團體與一個宗教武裝組織存在關聯。目前，該案件已被移交至印度印度國家調查局（NIA）進一步調查。

NDTV指出，爆炸發生數小時前，警方在法里達巴德市的兩棟居民大樓內查獲了近3,000公斤炸藥。警方逮捕了一名醫生穆札米爾·沙基爾（Muzammil Shakeel），他被認為是該「白領恐怖組織」的關鍵人物，而他也曾在阿爾法拉赫大學的醫學院工作。

圖為2025年11月12日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在新德里的醫院探望在爆炸案傷者。 （India's Press Information Bureau/Handout via REUTERS）

《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報道，至少4名被指涉案的醫生，都與阿爾法拉赫大學的醫學院有關。該校副校長布於12日發聲明中表示，該校在恐怖組織和爆炸案沒有任何聯繫。

據印度India TV報道，警方13日在阿爾法拉赫大學的校園內，發現另一輛疑似與爆炸案有關的汽車，校園內其他幾輛車也正在接受檢查。報道又稱，該校的財務顧問Mohammad Raji因在社交平台發布煽動性言論，也遭到印度國家調查局（NIA）調查。