美衛生部長指示CDC修改「疫苗不會致自閉症」說法　稱缺數據支持

美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）11月20（周四）在接受《紐約時報》採訪時表示，他已指示疾病控制和預防中心（CDC）改變其長期以來關於「疫苗不會導致自閉症」的立場，稱該說法「缺乏證據支持」。



《紐約時報》報道，美國公共衛生機構的網站內容現已被修改，推翻數十年來證明疫苗安全的科學研究，改稱：「『疫苗不會導致自閉症』的說法並非基於證據，因為研究尚未排除嬰兒疫苗或引發自閉症的可能性。」

2025年10月29日，加州三藩市，一家CVS藥局前張貼新冠疫苗的宣傳海報。 （Getty）

小羅伯特甘迺迪在採訪時稱，「所謂『疫苗已經過測試並得出這樣的結論』的說法，純屬謊言。」

公共衛生專家、醫生和科學家紛紛譴責這項更新，認為這正是CDC數十年來致力對抗的錯誤資訊，而CDC多年來也一直在美國及國際上推廣兒童疫苗接種。

2025年9月4日，美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F Kennedy Jr）在國會山，出席參議院財政委員會關於2026年醫改議程的聽證會。（Reuters）

美國最大的縣衛生部門——洛杉磯縣衛生部周五發表聲明稱，「沒有新的證據支持」CDC網站上關於疫苗與自閉症的更改，並補充說，這項修改「並不準確」。

洛杉磯縣衛生部門的聲明指出：「逾25年來，世界各地的研究人員一直在嚴格研究疫苗是否會導致自閉症。超過40項高品質研究，涉及超過560萬名兒童，均未發現任何常規兒童疫苗與自閉症之間存在關聯。這一結論得到了包括美國兒科學會、加州公共衛生部、世界衛生組織和主要研究機構在內的權威衛生機構的支持。」