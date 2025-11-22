泰國監獄醜聞｜調查：2中國女子隨獄警進入監獄　CCTV片段遭刪除

泰國首都的曼谷監獄爆出部份中國籍在囚人員享有特殊待遇的醜聞，根據調查，兩名中國女性在未登記探視、未進行任何手續的情況下，11月16日隨獄警進入曼谷監獄（Bangkok Remand Prison），隨後被帶到一個秘密、有冷氣的地下室房間為中國籍「VIP囚犯」提供性服務。事發區域的閉路電視（CCTV）片段被刪除，目前部份影像成功修復。



圖為爆出「VIP牢房」風波的曼谷監獄（影片截圖）

據泰媒Khaosod English報道，泰國司法部長Rutthaphon Naowarat向媒體表示，「在我多年的從業經歷中，從未見過囚犯在監獄裏擁有如此大的影響力。」

他又指「這完全不可接受。它破壞整個司法體系。這令人不齒。」

泰國獄政廳已將曼谷拘留所監獄長和其他14名官員調離崗位。Rutthaphon Naowarat表示，該監獄關押約200名中國籍人士，此次涉嫌策劃此不當行為的兩名囚犯已被確認身份，轉移至另一所監獄。

調查人員也正在努力恢復被刪除的閉路電視錄像。部分檔案已經修復，包括囚犯出現在未經授權進入區域的影像。

Rutthaphon Naowarat表示，有7名駐守在大門與地下室區域之間的官員正在接受調查。相關部門已指派特別調查廳及泰國反洗錢辦公室的官員協助調查。

圖為曼谷監獄，2022年2月，有民眾在監獄外示威，要求政府釋放社運人士（Getty）

當局還檢查位於地下室上方、被改建成警衛房的區域，據稱囚犯在事發時曾使用該處。

Rutthaphon Naowarat表示，他將於11月22日親自視察該區，並已下令全國所有監獄對所謂的「VIP囚犯」進行監控，以防止類似事件再次發生。