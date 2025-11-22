《人民日報》警告：日方若拒不悔改　中方將採取更嚴厲反制措施

《人民日報》11月22日在要聞版刊發「鐘聲」評論文章《一意孤行抑或回歸理性，日本再次面臨抉擇》，指日本首相高市早苗的錯誤言行正將日本引入好戰必亡的危險境地。文章警告，如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中方將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施。



文章稱，高市早苗在台灣問題上的錯誤言行，是對中國內政的粗暴干涉，是對國際法和國際關係基本準則的嚴重背離，也是對地區乃至世界和平穩定的破壞，這種為了一己政治私慾而置國家前途和世界和平穩定於不顧的政客，最終只會害己害國，危害世界。

2025年11月1日，韓國慶州，日本首相高市早苗出席亞太經濟合作組織（APEC）峰會後記者會上發表講話。（Reuters）

文章表示，高市早苗的頑固立場暴露日本右翼勢力的持續抬頭和軍國主義思想的不散陰魂，高市早苗渲染所謂「存亡危機」，實質上是為推進軍事鬆綁、修憲擴軍尋找藉口。這種危險動向是對戰後國際秩序的嚴重挑戰，將把日本民眾再次置於兵凶戰危的險境。

文章又指，高市早苗的錯誤言行已毒化中日關係，正迫使日本民眾為其政治野心付出代價，中國是日本最大貿易夥伴、第二大出口對象國和最大進口來源國，如果日方拒不悔改甚至一錯再錯，中方將不得不採取更加嚴厲堅決的反制措施。