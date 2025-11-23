美國提出「俄烏和平28點方案」　特朗普：非最終方案　冀戰爭結束

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，他就結束俄烏衝突提出的28點和平計劃並非最終方案，無論如何，他都希望戰事終止。



法媒報道，特朗普周六（11月22日）發表上述言論。他表明：「我們正在努力結束這場戰爭，無論如何，必須結束。」

特朗普的俄烏28點和平計劃完整內容20日曝光，關鍵內容包括，烏克蘭須割讓東部頓巴斯地區且削減軍隊，還須放棄加入北約，並在100天內舉行選舉，但可獲美國與歐洲提供有力安全保障。

與此同時，俄羅斯須與烏歐締結互不侵犯協議，它也可獲重新加入八國集團（G8），所受的經濟制裁也將逐步解除。

圖為2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮，與美國總統特朗普會面。（Reuters）

外界指這份方案明顯傾向俄羅斯利益。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）對美國方案反應冷淡，並強調自己不會背叛國家。他在周五（21日）的全國講話中說，對特朗普的計劃提出「替代方案」。

特朗普敦促澤連斯基最晚下周感恩節（27日）前接受這份和平計劃。他星期六在白宮告訴記者：「他必須接受，如果不接受，就得繼續戰鬥。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或浦亭）表明，願意討論美國計劃的細節，但若基輔拒絕，莫斯科會繼續戰鬥。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

烏克蘭和美國定於23日在瑞士日內瓦啟動結束戰爭的會談，烏方代表團由澤連斯基的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）率領，美方官員則包括國務卿魯比奧（Macro Rubio），以及總統特使威特科夫（Steve Witkoff)）。歐洲官員預計也會赴瑞士參與磋商。

根據澤連斯基的法令，瑞士談判方也包括「俄羅斯代表」。不過，俄方尚未確認是否參與會談。

