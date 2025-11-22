特朗普「俄烏和平28點方案」一覽　外媒：烏克蘭將要放棄20%領土

俄烏戰爭持續逾3年半，美國總統特朗普（Donald Trump）向烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）提出新和平方案，據美媒早前引述消息指，該方案由美俄秘密擬訂，內容有28個要點，如建議烏克蘭放棄部份領土、限制軍隊規模等。

按外媒分析，若按照方案，烏克蘭將要放棄約20%領土（包括現時已遭俄控制領土），由於烏方要在一些仍然控制的領土撤軍，將令俄羅斯再淨增加控制約2300平方公里的面積，即約為兩個香港的陸地面積。



圖為2025年11月22日，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台上發文的配圖。（X@ZelenskyyUa）

根據美媒，特朗普「俄烏和平28點方案」內容一覽：

1.烏克蘭的主權將獲確認。

2.俄羅斯、烏克蘭與歐洲將簽署全面互不侵犯協議。過去30年的所有爭議問題將被視為已解決。

3.預期俄羅斯不再「入侵」鄰國，同時北約也不再繼續擴張。

4.在美國調解下，俄羅斯與北約將舉行對話，解決所有安全問題，創造緩和局勢的條件，以保障全球安全，增加合作機遇及未來經濟發展空間。

5.烏克蘭將獲得可靠的安全保障。

6.烏克蘭武裝部隊規模將限制在60萬人以內。

7.烏克蘭同意在憲法中明確永不加入北約，北約同意在其章程中加入未來不接納烏克蘭的條款。

圖為2025年11月20日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）與到訪的美國陸軍部長德里斯科爾（Daniel Driscoll）會談。（Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ）

8.北約同意不在烏克蘭駐軍。

9.歐洲將在波蘭部署戰鬥機。

10.美國擔保：美國將因提供擔保獲得補償；若烏克蘭入侵俄羅斯，將失去該保障；若俄羅斯入侵烏克蘭，除採取果斷的協調式軍事回應外，所有全球制裁將恢復，對新領土的承認及該協議帶來的所有其他利益將被撤銷；若烏克蘭無故向莫斯科或聖彼得堡發射導彈，該安全保障將被視為無效。

11.烏克蘭有資格加入歐盟，在審議期間，將獲得歐洲市場的短期優惠准入待遇。

12.制定強有力的全球烏克蘭重建一攬子措施，包括但不限於：設立烏克蘭發展基金，投資於快速增長的產業，包括技術、數據中心和人工智慧等。

13.俄羅斯將重新融入全球經濟：分階段、逐案討論並同意取消制裁；美俄將簽署長期經濟合作協議，在能源、自然資源、基礎設施、人工智慧、數據中心、北極稀土開採專案及其他互利商業領域共同發展；邀請俄羅斯重返八國集團（G8）。

14.凍結資產的使用方式：1000億美元凍結的俄羅斯資產將投資於美國主導的烏克蘭重建和投資專案等。

15.成立美俄安全問題聯合工作組，促進並確保該協議所有條款的執行。

16.俄羅斯將在法律中明確其對歐洲和烏克蘭的不侵略政策。

17.美俄將同意延長核武器不擴散和控制相關條約的有效期，包括《第一階段削減和限制進攻性戰略武器條約》（START I）。

18.烏克蘭同意根據《不擴散核武器條約》成為無核國家。

2025年11月4日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在克里姆林宮舉行的國家團結日頒獎典禮上發表演說。（Reuters）

19.扎波羅熱核電站（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）將在國際原子能機構（IAEA）監督下重啟，所產電力由俄羅斯和烏克蘭平分。

20.俄烏承諾在學校和社會中實施旨在促進不同文化理解與包容、消除種族主義和偏見的教育項目：

— 烏克蘭將採納歐盟關於宗教寬容和保護語言少數群體的規定。

— 兩國同意廢除一切歧視措施，並保障烏克蘭和俄羅斯媒體及教育的權利。

— 必須摒棄並禁止一切納粹意識形態和活動。

21.領土相關條款：

— 克里米亞（Crimea）、盧甘斯克（Luhansk）和頓涅茨克（Donetsk）將被視為俄羅斯實際控制領土，包括美國在內的各方予以承認；

— 赫爾松（Kherson）和扎波羅熱（Zaporizhzhia）將沿接觸線凍結現狀，即沿接觸線予以實際承認；

— 俄羅斯將放棄其在上述五個地區以外控制的其他商定領土；

— 烏克蘭軍隊將從目前控制的頓涅茨克州部份地區撤出，該撤離區將被視為中立非軍事緩衝區，國際社會承認其為俄羅斯聯邦領土。俄羅斯軍隊不得進入該非軍事區。

22.就未來領土安排達成一致後，俄羅斯聯邦和烏克蘭均承諾不以武力改變這些安排。若違反該承諾，任何安全保障將不再適用。

23.俄羅斯不會阻止烏克蘭將第聶伯河（Dnieper River）用於商業活動，並將就黑海糧食自由運輸達成協議。

24.成立人道主義委員會，解決未決問題：

— 所有剩餘戰俘和遺體將按「全員交換」（all for all）原則執行；

— 所有平民被拘留者和人質將被遣返，包括兒童；

— 實施家庭團聚計劃；

— 採取措施減輕衝突受害者的痛苦。

25.烏克蘭將在100天內舉行選舉。

26.所有參與該衝突的各方將獲得戰爭期間行為的全面赦免，並同意未來不提出任何索賠或申訴。

27.該協議具有法律約束力。其執行將由以特朗普總統為首的和平委員會監督和保障。對違反協議的行為將實施制裁。

28.一旦所有各方同意該備忘錄，雙方撤至商定地點開始執行協議後，停火將立即生效。

2025年3月16日，烏克蘭頓涅茨克州（DonetskOblast）的察蘇夫雅（Chasiv Yar）附近，烏軍士兵向前線俄羅斯軍隊發射120毫米迫擊砲。（Reuters）

按照特朗普方案，烏克蘭要放棄多少領土？

法媒指，截至11月20日，俄軍完全或部份控制烏克蘭約19.3%的領土，而美方提出的方案，將使烏克蘭放棄約20%的領土。

在方案中，烏方將放棄目前在頓涅茨克州（Donetsk）控制的近5000平方公里土地（將用於建立緩衝區），以及盧甘斯克州（Lugansk）一塊45平方公里土地。

俄方則會歸還在哈爾科夫州（Kharkiv）近2000平方公里土地、第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）450平方公里土地、蘇梅州（Sumy）300平方公里土地、切爾尼戈夫州（Chernigiv）20平方公里土地。

該方案還提出承認2014年遭莫斯科吞併的克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克為「事實上的」（de facto）俄羅斯領土。

由於烏方要在一些仍然控制的領土撤軍，報道分析，俄羅斯將再淨增加控制約2300平方公里的面積（即約兩個香港）。同時報道談到自11月初以來，俄軍再推進烏克蘭境內398平方公里，推進速度較9月及10月更快。

2025年10月17日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮內閣會議室與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy，不在圖中）共進午餐時發表講話。（Reuters）

烏克蘭會換來多少安全保障？

方案規定若俄羅斯再次入侵烏克蘭，會面臨「果斷的協調式軍事回應」，以及恢復對俄羅斯的制裁，方案內原定承認俄羅斯新佔領領土的條款也會取消，不過方案並未具體說明俄羅斯將面臨什麼樣的軍事回應。

各方反應如何？

路透社11月21日引述消息人士指，美國正以威脅中斷供應情報、武器，施壓烏方同意方案，並希望烏克蘭在11月27日前簽署協議框架。

澤連斯基21日與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、英國首相施紀賢（Keir Starmer）、德國總理默茨（Friedrich Merz）展開討論。

法國愛麗舍宮之後指，各方強調解決烏克蘭問題的方案「必須充份考慮烏克蘭的利益，維護其主權，並保障未來安全」，所有涉及歐盟和北約的決定都必須經歐盟和北約所有成員國一致同意。

俄羅斯總統普京則表示，特朗普的計劃可能成為烏克蘭最終解決方案的基礎。