傳美國施壓烏克蘭接受「28點和平方案」 烏：將與美在瑞士會談
撰文：成依華
出版：更新：
烏克蘭安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）11月22日表示，烏克蘭與美國將在瑞士舉行磋商，討論關於結束俄烏戰爭的計劃。
烏梅羅夫在社交網站Telegram發文稱「我們將在瑞士啟動烏克蘭和美國高級官員之間的磋商，討論未來和平協議的可能框架。」
他並指「我們讚賞美方的參與及準備好實質會談的意願。」
路透社指，烏梅羅夫在最初帖文中談到會有歐洲夥伴參與，但之後更改帖文，未有解釋原因。
傳美國施壓烏接受「28點和平方案」
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月20日證實收到美國提出的新和平方案，據美媒引述消息指，該方案由美俄秘密擬訂，內容有28個要點，如建議烏克蘭放棄部份領土、限制軍隊規模等。
路透社21日引述消息人士指，美國威脅中斷供應情報、武器，以施壓烏方同意方案。
俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在22日出版的雜誌訪問則表示，有關俄羅斯總統普京與美國總統特朗普再次舉行會晤的可能性，已經在議程上。
萬斯：寄望美國加碼援烏即可取勝的想法 純屬「幻想」禽流感｜美國全球首宗人類感染H5N5個案 病人因併發症不治死亡美國FAA預警航企飛越委內瑞拉保持謹慎 恐地區局勢惡化威脅安全特朗普「俄烏和平28點方案」一覽 外媒：烏克蘭將要放棄20%領土特朗普提出俄烏28點和平方案 歐洲：協議須保護烏克蘭利益