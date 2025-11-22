傳美國施壓烏克蘭接受「28點和平方案」　烏：將與美在瑞士會談

烏克蘭安全與國防委員會秘書烏梅羅夫（Rustem Umerov）11月22日表示，烏克蘭與美國將在瑞士舉行磋商，討論關於結束俄烏戰爭的計劃。



烏梅羅夫在社交網站Telegram發文稱「我們將在瑞士啟動烏克蘭和美國高級官員之間的磋商，討論未來和平協議的可能框架。」

他並指「我們讚賞美方的參與及準備好實質會談的意願。」

圖為2025年10月17日，烏克蘭總統澤連斯基訪問白宮，與美國總統特朗普會面。（Reuters）

路透社指，烏梅羅夫在最初帖文中談到會有歐洲夥伴參與，但之後更改帖文，未有解釋原因。

傳美國施壓烏接受「28點和平方案」

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）11月20日證實收到美國提出的新和平方案，據美媒引述消息指，該方案由美俄秘密擬訂，內容有28個要點，如建議烏克蘭放棄部份領土、限制軍隊規模等。

路透社21日引述消息人士指，美國威脅中斷供應情報、武器，以施壓烏方同意方案。

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）在22日出版的雜誌訪問則表示，有關俄羅斯總統普京與美國總統特朗普再次舉行會晤的可能性，已經在議程上。