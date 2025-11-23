荷蘭燕豪芬機場出現不明無人機　航班升降一度暫停

荷蘭國防部長周六（11月22日）晚上在社交平台上表示，燕豪芬（Eindhoven，又譯埃因霍溫）機場附近出現多架不明無人機，導致民用和軍用航空升降暫停，直到當地時間晚上11時（香港時間周日1早上6時）才恢復運作。



荷蘭防長布雷克爾曼斯（Ruben Brekelmans）在X（舊稱Twitter）上寫道：「國防部的反無人機部隊已待命，隨時準備介入。警方和荷蘭皇家憲兵也已抵達現場。」

在貼文發出2個小時後，他又表示機場已恢復起降。但沒有透露國防部採取了哪些措施。

路透社引述荷蘭國防部表示，在燕豪芬東北約40公里的Volkel空軍基地上空發現多架無人機，荷蘭軍方周五晚上對其動武。

2025年11月22日，荷蘭燕豪芬（Eindhoven）機場的航班到達資訊熒幕。（Sq Vision/Handout via REUTERS）

據路透社，歐洲9月發生多宗入侵領空事件，包括20多架俄羅斯無人機進入波蘭領空、3 架俄羅斯軍機入侵愛沙尼亞領空12分鐘。