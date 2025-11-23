約翰遜：28點和平計劃背叛烏克蘭　使其永久面臨第三次入侵風險

綜合英國媒體報道，英國前首相約翰遜（Boris Johsnon）稱美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提出的28點和平計劃「徹底背叛了烏克蘭」。約翰遜撰文稱，該計劃無異於「軍事閹割」，使烏克蘭「永遠面臨第三次入侵的風險」。



約翰遜在《每日郵報》發文指，假如你是普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭），正在克里姆林宮，或者黑海沿岸某座你從俄羅斯人民手中掠奪而來的宏偉宮殿裏，享受着一個寧靜的周六。

2025年8月15日，美國阿拉斯加州安克雷奇，總統特朗普（Donald Trump，右）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）在埃爾門多夫-理查森聯合基地（Joint Base Elmendorf-Richardson）會面，就結束烏克蘭戰爭進行談判。

你懶洋洋地躺在白色人造皮革沙發上，看着電視新聞，你會對對手的無能和西方的軟弱感到得意。

為了征服烏克蘭，俄羅斯已損失超過一百萬的士兵，死傷無數。俄羅斯至今卻仍未能佔領超過20%的領土。俄羅斯的經濟搖搖欲墜。然而現在，他們（美俄）卻在討論一項新的28點計劃來結束戰爭，而這計劃很可能完全出自克里姆林宮之手！

真是滑稽可笑。所謂的和平計劃竟然要求對烏克蘭進行軍事閹割。它要求俄羅斯對烏克蘭是否加入北約（NATO）擁有否決權，並控制任何外國軍隊進入烏克蘭領土。

這份文件暗示，烏克蘭不僅應該放棄收復克里米亞（Crimea）或頓巴斯（Donbas）的任何企圖，還要交出大片領土，其中包括約25萬烏克蘭平民，而這些領土現時甚至不屬於俄羅斯控制。

當然，你早就知道你的談判代表會想出這樣的招數。但你從未想過會有人認真對待。

你也不相信特朗普總統會支持這項計劃，因為這完全是對烏克蘭的背叛。

2022年8月24日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky，右）在烏克蘭基輔與英國時任首相約翰遜（Boris Johnson，左）會面時握手。（Getty）

如果基輔方面真的瘋狂到接受這些條件，你也知道他們會淪為莫斯科的傀儡，永遠面臨第三次入侵的風險。你可以看出，這是所謂的烏克蘭之友的徹底投降。這就是慕尼黑協定。

然而，當你觀看環球電視新聞時，你會注意到來自其他西方國家的反對聲音異常地沈默。