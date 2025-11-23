中國婦人成田機場遺失錢包　25歲安檢員發現64萬日圓據為己有被捕

綜合日媒報道，千葉縣成田機場一名安檢員，因涉嫌盜竊中國女遊客遺留在機場裝有64萬日圓（約3.2萬港元）現金的錢包而被捕。



據日本新聞網（NNN）11月21日（周五）報道，男疑犯近藤幸雄25歲，是成田機場安檢處的安檢員，於20日因涉嫌盜竊被捕。

2021年4月13日，日本成田國際機場，NEC公司的「Face Express」系統在乘客報到櫃位進行展示。（Getty）

據報道，近藤幸雄涉嫌竊取一名遊客遺留在安檢處裝有64萬日圓（約3.2萬港元）現金的皮夾錢包。據悉，該錢包是一名從國外旅行返回日本的中國女性遺留在安檢處的。

報道指，該名女性登機後發現自己遺失了錢包，並前往機場管理處詢問，但未能找到。隨後，其在日本的親人聯繫了警方，警方檢視閉路電視畫面後發現了近藤幸雄的犯罪行為。

據報道，近藤幸雄在接受訊問時承認盜竊指控，他說：「我檢查小包裏的東西時，發現內有大量現金，我偷它是因為我以為事主不會折返。」

