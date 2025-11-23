《每日郵報》母公司收購《每日電訊報》　簽5億英鎊協議

英國《每日郵報》（Daily Mail）的母公司Daily Mail and General Trust plc（DMGT）11月22日表示，已達成一項5億英鎊（約51億港元）的協議，以收購競爭對手《每日電訊報》（The Telegraph）。路透社形容，此次合併將打造英國最具影響力的右翼媒體集團之一。



就在消息公布的一週前，美國紅鳥資本（RedBird Capital Partners）突然中止了收購《每日電訊報》的嘗試。

2022年9月9日，英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）逝世消息公布後的第二天。法國巴黎一處報攤上，《每日郵報》（Daily Mail）和《每日電訊報》（The Daily Telegraph）的頭版刊登了女王的照片。 （Chesnot／Getty Images）

2023年，紅鳥資本與總部在阿布扎比的企業IMI，合資收購了電訊傳媒集團（Telegraph Media Group）和《旁觀者》雜誌（The Spectator）。但當時英國政府隨即介入，禁止外國政府投資英國報業。之後，紅鳥資本正式向政府申請批准，希望以修訂後的結構繼續進行收購，其中IMI將作為少數股東參與，持股比例上限為15%。

路透社引述消息人士透露，監管審批流程比預期更為緩慢，這加劇了人們對收購時間表和可行性的疑慮。而《每日電訊報》新聞編輯部高層的持續反對，最終促使收購告吹。

英媒上週報道了DMGT的收購，並稱交易金額約為5億英鎊，將用於償還紅鳥資本等財團先前為收購《每日電訊報》所花費的資金。

2024年8月27日，英國倫敦議會廣場大笨鐘附近，英國國旗在風中飄揚。（Reuters）

報道形容，兩家報紙的合併將打造英國最大的媒體集團之一，並在英國改革黨（Reform UK）日益壯大、反對左翼工黨政府之際，成為右翼政治的主導力量。