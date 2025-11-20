BNO簽證「5+1」不變　英國內政部：維持5年通向永久居留

英國內政部11月20日發布針對改動永久居留權條件的諮詢文件，內容指英國國民（海外）簽證（BNO簽證，即BNO Visa）維持5年通向永久居留，即簽證持有人在英國居住滿5年後，可申請永久居留權。



BNO簽證現時通向成為英國公民的路徑為「5+1」，即在英居住或工作5年後取得永久居留，再1年後入籍成為公民，但在英國提高移民門檻的背景下，外界關注英國政府會否把BNO簽證通向永久居權的門檻增至10年，即變成「10+1」。

2025年9月，英國倫敦，內政大臣馬曼婷 (Shabana Mahmood）步行離開唐寧街10號首相府。（Reuters）

英國政府在文件談到，一貫堅定支持在英的香港社群成員，全力支持英國國民（海外）簽證途徑，繼續歡迎香港居民，認可香港居民過去對英國的貢獻以及他們未來將繼續發揮的作用。因此持有英國國民（海外）簽證的人士在英國居住滿5年後，可申請永久居留權。

（文件截圖）

執政工黨政府早前於5月公布擬修改移民制度規則的白皮書，當中提出把永久居留申請門檻的「標準定居資格年期」（standard qualifying period for settlement）由5年提升1倍至10年，並將引入積分制，視乎申請者貢獻而決定年期，有貢獻者年期將較短。如今根據英國政府新公布，意味BNO簽證將不會受此改動影響。