MAGA派「女王」格林辭任眾議員　特朗普：樂見她重返政壇

美國佐治亞州共和黨眾議員、被稱為MAGA「女王」的格林（Marjorie Taylor Greene）因與總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決裂，11月21日宣布她將在明年1月離任。然而，特朗普22日向美媒表示，他很樂意見到格林重返政壇。



美國全國廣播公司（NBC）報道，特朗普22日表示：「對格林來說，重振政治生涯並不容易。但我很想看到這種情況發生，她需要休息一下。」

當天較早時間，特朗普在社交平台Truth Social發文，批評格林是「叛徒」，但稱自己會永遠感激她，感謝她為國家做的貢獻。

原為特朗普盟友的格林，支持公開已故「富豪淫媒」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）性侵案相關檔案，並在外交政策和醫療保健問題上與特朗普產生分歧。

《時代》雜誌報道，這位女議員正考慮參加2028年總統競選。

NBC指，這場分歧令佐治亞州西北部選民感不安，他們在2024年大選中幾乎同時投給特朗普和格林。但報道也強調，格林的支持者並未表現出任何要拋棄她的跡象。事實上，有些人讚揚她敢於挺身而出，捍衛自己的信仰，對抗總統。