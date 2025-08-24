美國極右議員格林聲援加沙　促特朗普政府改變立場

美國極右翼共和黨議員格林（Marjorie Taylor Greene）周六（23日）在社交平台X上就加沙地區慘烈的人道狀況發聲，與民主黨派國會議員桑德斯（Bernie Sanders）一道促特朗普政府改變對以巴戰爭立場。



格林當日在X上表示，雖然以色列有權對哈馬斯發動戰爭，但卻不應給平民帶來苦難。她寫道：「哈馬斯是否罪有應得？是的。無辜的人和孩子們呢？不是的。」

她稱：「無辜的加沙人沒有參與10月7日對以色列人的殺戮和綁架。就像我們為10月7日的遇害者及其家庭發聲、懷有同情，美國人難道不應為加沙那麼多無辜的人和孩子發聲並表示同情嗎？」

2025年8月20日，以色列空襲加沙城（Gaza City）後，當地巴勒斯坦民眾看着濃煙緩緩升起。（Reuters）

她在最後表示，美國納稅人每年為以色列出資提供38億軍事援助，這意味着每位納稅人都在為以色列的軍事行動出力，她稱自己絕不會就此保持沉默。

格林上月一反黨內同僚對加沙戰爭立場，將以色列在加沙的軍事行動稱為「大屠殺」，引來黨內批評。她此次發言亦引起知名極右陰謀論者盧默（Laura Loomer）質疑，指責她鼓勵加沙人前往美國。