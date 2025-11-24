以軍空襲黎巴嫩首都南郊　至少5死28人傷　真主黨證指揮官喪生

以色列11月23日對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南部郊區發動空襲，為自6月初以來首次，造成至少5人死亡、28人受傷。以色列國防軍（IDF）發聲明稱，行動是針對黎巴嫩真主黨（Hezbollah）一名高層成員，並已精準打擊該目標。真主黨其後證實，該組織高級軍事指揮官塔巴塔拜（Haytham Ali Tabatabai）當天在以色列「背信棄義」的空襲中身亡。真主黨又稱，另有4名成員死於這次空襲。



路透社引述黎巴嫩衛生部表示，以軍的行動擊中一棟多層建築物，瓦礫砸向下方主幹道上的車輛。以軍聲明表示，這次空襲是針對對黎巴嫩真主黨代理參謀長塔巴塔拜，稱對方指揮真主黨的大部份武裝力量，並正致力令部隊恢復戰備狀態。

《以色列時報》指，塔巴塔拜被視為真主黨2號人物。真主黨其後發聲明說，塔巴塔拜是真主黨傑出的指揮官，自真主黨成立初期便參與其軍事活動，在對以鬥爭中長期發揮中心作用，並犧牲將進一步堅定真主黨武裝人員的意志，真主黨誓言繼續與以色列對抗。

真主黨高級官員馬Mahmoud Qmati證實，該組織的一名核心人物遇襲，並指以色列的行動越過「紅線」，該組織領導層將決定如何回應。

美國懸賞通緝真主黨第2號人物Haytham Ali Tabatabai的海報（美國政府網站）

攻擊發生後，黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）敦促國際社會干預，制止以色列的攻擊，防止局勢進一步惡化。他強調，黎方一直遵守停火協議，批評以色列無視國際社會一再要求其停止攻擊黎巴嫩的呼聲，拒絕落實相關國際決議，拒絕各方為遏制局勢升級、恢復黎巴嫩，乃至整個地區穩定所作的努力。

以色列政府發言人Shosh Bedrosian則表示，絕不允許真主黨這個恐怖組織在黎巴嫩境內恢復元氣，再次威脅以色列。